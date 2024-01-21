Ціни у Буковелі у січні 2024 року. Скільки коштують зимові розваги в Буковелі

Зимові розваги. Фото: lyzovani.cz

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Буковель є найпопулярнішим курортом України, що розташований серед мальовничих пейзажів карпатських гір. Не дивлячись на те, що більшість українців їде до Буковелю саме щоб покататися на лижах та сноуборді, курорт є всесезонним і крім активного відпочинку пропонує безліч інших розваг. Втім, всі ці веселощі, на жаль, не безкоштовні, а деякі з них можуть досить болісно вдарити по гаманцю.

Новини.LIVE розповідають, які ціни у Буковелі в ресторанах у 2024 році, а також скільки коштують розваги та додаткові послуги на курорті.

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Трохи про Буковель та розваги

Буковель є відносно молодим українським курортом, історія якого почалася в 00-х роках з укладання угоди про створення туристично-рекреаційного комплексу в Івано-Франківській області. Цей курорт був фактично збудований з нуля. Він Розташований неподалік села Поляниця, біля підніжжя гори Буковець на висоті 920 метрів над рівнем моря, Буковель перетворився на мальовничий курорт, оточений дивовижними пейзажами українських Карпат, що за характером нагадує міста у Швейцарії або Австрії. Цікаво відзначити, що його назва походить від поєднання назви гори Буковець, біля підніжжя якої він розташований, та назви відомого французького лижного курорту Куршевель.

Багато українців їдуть до Буковелю в першу чергу, щоб покататись на лижах та сноуборді. Втім, для шукачів інших розваг тут теж знайдеться безліч активностей. По-перше, тут можна смачно поїсти в одному із багатьох ресторанів, що працюють на курорті; по-друге, поплавати у всесезонному басейні та джакузі просто неба і звісно не забути відвідати етнопарк, випробувати санну трасу та покататися на ролеркостері.

Ресторани у Буковелі

На території курорту розташована велика кількість ресторанів з українською та світовими кухнями. Наприклад у NUMO пригощають автентичними карпатськими салатами, домашніми ковбасками, а також стравами з риби та грибів. Власне смажена картопля з курячою ковбаскою обійдеться вам у 220 грн, салат з ростбіфом — в 280 грн, а закарпатська форель смажена по-гуцульськи — в 359 грн.

Osteria Italiana пропонує ознайомитись із гастрономічними традиціями Середземномор’я та спробувати італійську кухню. Відвідувачам тут запропонують виготовлену власноруч пасту, піцу на дровах та різноманітне гриль-меню. За пасту лазаньєтте з куркою, лисичками та песто ви заплатите 395 грн, піца з салямі та гострим перцем обійдеться в 495 грн, а стейк рібай коштує тут 365 грн.

Відвідувачі ресторану Tbiliso знайдуть широкий вибір традиційних грузинських страв, виготовлених зі свіжих, місцевих інгредієнтів. Меню Tbiliso включає широкий вибір традиційних грузинських страв, таких як хінкалі, хачапурі, лобіо, харчо та чихіртма. Хачапурі по-аджарськи тут обійдеться вам у 185 грн, хінкалі з телятиною (1 шт.) буде коштувати 37 грн, а чачушулі (тушкована телятина з томатами та грузинськими спеціями) — 295 грн.

Також у Буковелі розташований ресторан Rebra BBQ. Тут можна скуштувати свинячі ребра бейбі бек рібс, філе індички, курячі крильця, а також різноманітні бургери. Свині ребра гриль тут обійдуться вам у 145 грн, за яловичі щоки доведеться заплатити 275 грн, а за пулд біф бургер з рваною яловичиною BBQ — 375 грн.

Ціни у ресторанах Буковелю. Інфографіка

Етнопарк

Не тільки гірськолижними трасами відомий Буковель. Тут також є етнопарк "Гуцул Ленд". Однією з прикрас парку є етнографічний комплекс просто неба, відомий як скансен. Цей комплекс відрізняється від звичайних музеїв своїм інтерактивним підходом до відвідувачів. Тут ви можете поринути в атмосферу минулого, відвідавши будинок, який простояв приблизно 200 років. Ви зможете сісти на старовинну лаву і насолодитися теплом від полум'я в печі, молоти борошно з пшениці в жорнах, ткати доріжку на справжньому ткацькому верстаті, а також спостерігати за процесом приготування сиру в сироварні.

На території парку також розташований контактний зоопарк, де домашні, екзотичні та дикі тварини та птиці живуть в умовах, близьких до природних.

В етнопарку представлені унікальні зразки народної дерев'яної архітектури ХІХ – початку XX століття, які були демонтовані та переміщені з віддалених куточків Українських Карпат. Одним із найдавніших артефактів є будинок із села Рожанка у Львівській області, датований періодом між 1860 та 1880 роками. Дивовижним музейним експонатом вважається гуцульська хата заможних вівчарів із села Ворохта, що належить до кінця ХІХ століття. Одним із примітних об'єктів та особливою гордістю етнопарку є ґражда — будівля закритого типу.

Ціни:

Повний квиток (пн-пт): 300 грн.

Повний квиток (сб-нд): 330 грн.

Пільговий квиток (діти до 12 років, пенсіонери; пн-пт): 250 грн.

Пільговий квиток (сб-нд): 280 грн.

Діти до 6 років, військовослужбовці ЗСУ – безкоштовно.

Ціни на розваги у Буковелі. Інфографіка

Родельбан та ролеркостер

Також у Буковелі функціонують родельбан та ролеркостер. Тут розташована перша в Україні всепогодна санна траса (родельбан) від німецької компанії Wiegand. Траса має відмінні характеристики завдяки віражам, поворотам і стрибкам. Атракціон надає можливість самостійно керувати швидкістю саней, призначених для одного або двох пасажирів.

Загальна довжина траси становить 1500 метрів, включаючи швидкісний спуск завдовжки 1000 метрів. Санки обладнані гальмівною системою, що забезпечує точне дотримання встановленої швидкості та безпечної дистанції.

Ролеркостер — це також цікавий атракціон для любителів яскравих вражень. Зіплайн, підвішений на канатах між деревами, з підйомами, спусками та крутими віражами. Атракція підходить для дітей та дорослих. Загальна довжина лінії становить понад 500 м. на висоті до 15 м.

Ціни на родельбан:

Одна персона: 600 грн.

Тандем (обмеження по вазі до 150 кг): 1000 грн.

Ціни на ролеркостер:

Дорослий квиток (по двох трасах): 500 грн.

Дитячий квиток (по двох трасах): 500 грн.

Відео: 200 грн.

Ціни на розваги у Буковелі. Інфографіка

Розваги для дітей

Для дітей у Буковелі також купа розваг. Ту є і хаскі-хаус, де дорослі та діти можуть поспілкуватися та зробити фото або відео з собаками породи "сибірська хаскі", і тюбінг довжиною 65 м. із всесезонним покриттям, а також санна траса, довжиною близько трьох кілометрів.

Ціни на хаскі-хаус:

Дорослі: 200 грн.

Діти до 12 років: 100 грн.

Фотосесія: 500 грн.

Фотосесія з атрибутикою: 700 грн.

Ціни на тюбінг:

1 спуск: 110 грн.

5 спусків: 410 грн.

10 спусків: 680 грн.

Ціни на санну трасу:

Дорослий абонемент на 1 спуск: 550 грн.

Дорослий абонемент на 3 години: 950 грн.

Пільговий (з 6 до 12 років) абонемент на 1 спуск: 450 грн.

Пільговий абонемент на 3 години: 780 грн.

Оренда бахіл: 80 грн.

Камера схову: 80 грн.

Оренда шолома: 80 грн.

Ціни на розваги для дітей. Інфографіка

Ціни на інші розваги та послуги у Буковелі

Оглядові витяги

Дорослий квиток: 300 грн.

Пільговий квиток: 210 грн.

VIP: 600 грн.

Колесо огляду

Загальний квиток: 300 грн.

Пільговий/дитячий квиток: 210 грн.

Ковзанка

Для дорослих: від 130 до 360 грн в залежності від часу заїзду та спорядження.

Для дітей (до 12 років): від 110 до 220 грн в залежності від часу заїзду та спорядження.

Заняття з інструктором: 1 особа — 510 грн; 2 особи — 960 грн.

Підтримка 1 сеанс: 150 грн.

Камера схову: 50 грн.

Шкарпетки: 30 грн.

Лижна школа

Заняття "Поїхати за день": 4 160 грн. Доплата за додаткового райдера: 2 080 грн.

Заняття "Підкорити сині схили": 7 600 грн. Доплата за додаткового райдера: 3 800 грн.

Заняття "Спробуй червоні схили": 14 580 грн. Доплата за додаткового райдера: 7 290 грн.

Заняття "Виправляй помилки": 4 160 грн. Доплата за додаткового райдера: 2 080 грн.

Заняття "Виходь на новий рівень": 7 600 грн. Доплата за додаткового райдера: 3 800 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали як змінились ціни у Буковелі після новорічних свят. Буковель є одним із найбільших гірськолижних курортів східної Європи, а зимовий сезон тут може тривати з грудня до квітня. Тому не дивно що багато українців обирають зустрічати новорічні свята саме у Буковелі.

Також ми писали у скільки обійдеться найдорожчий і найдешевший номер на новорічний вікенд у Буковелі. Відпочинок у Буковелі завжди був дорогим у порівнянні з іншими гірськолижними курортами.