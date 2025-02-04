Выплаты украинцам в 2025 году — какую еще госпомощь можно получить

Не только 1 тыс. грн Зеленского — какие еще выплаты предусмотрены
Кабмин Украины обновил и расширил программы поддержки украинцев. В правительстве объяснили, какие изменения произошли.
Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, благодаря введенным изменениям еще большее количество граждан сможет рассчитывать на государственную поддержку.
Какие изменения ввело правительство
Как сообщил Денис Шмыгаль, обновления произошли сразу в нескольких государственных программах. Например:
- "Зимова єПітдтримка", по которой каждый украинец может получить тысячу гривен. Выплата доступна, в том числе на детей. Сейчас более 13 млн граждан подали заявки на получение средств. Из них почти 12 млн получили свои выплаты.
- "Тепла зима". По словам главы правительства, сумму в 6,5 тыс. грн выплачивают каждому ребенку из малообеспеченных семей и семей ВПО, которые пользуются господдержкой.
- "Неизменные зимние тарифы". До конца отопительного сезона население не будет платить больше за газ, тепло и свет.
- "Доступные субсидии". Государство оказывает финансовую поддержку на оплату коммуналки почти 3 млн семей. Еще 250 тыс. домохозяйствам в прифронтовых громадах получили финансирование в более чем 3,4 млрд грн. Эти деньги тратятся на покупку дров и угля.
- Помощь вынужденным переселенцам. С 29 января этого года ВПЛ могут податься на субсидию на аренду жилья.
- Бесплатное питание школьников. Зимой более миллиона маленьких украинцев уже питались в школах бесплатно. Чтобы программа функционировала и в дальнейшем, правительство направит на нужды общин 2,8 млрд грн в 2025 году.
- "Учительская доплата". С января 2025-го педагоги в школах получают дополнительную выплату.
- "Еще более доступные лекарства". В перечне появились еще более 50 препаратов.
- еКнига. 18-летние украинцы получают от государства 908 грн, чтобы купить украинские книги.
О чем еще стоит знать
В 2025 году правительство планирует оставить без выплат украинцев, которые безосновательно оформили себе статус пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС.
Министерство социальной политики предлагает, чтобы доплаты к пенсиям получали только те граждане, которые действительно ее заслуживают. Среди них жители Чернобыльской зоны и ликвидаторы.
Напомним, недавно мы объясняли, на какую помощь от государства могут рассчитывать малообеспеченные семьи. В 2025 году за ними сохранят выплаты, несмотря на полномасштабную войну.
Также мы рассказывали, какими льготами в этом году смогут пользоваться украинцы со II группой инвалидности. Государство продолжает активно поддерживать таких людей.
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