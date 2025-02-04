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Не только 1 тыс. грн Зеленского — какие еще выплаты предусмотрены

4 февраля 2025 15:52
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты украинцам в 2025 году — какую еще госпомощь можно получить
Купюры по 500 грн в руках. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Кабмин Украины обновил и расширил программы поддержки украинцев. В правительстве объяснили, какие изменения произошли.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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По его словам, благодаря введенным изменениям еще большее количество граждан сможет рассчитывать на государственную поддержку.

Какие изменения ввело правительство

Как сообщил Денис Шмыгаль, обновления произошли сразу в нескольких государственных программах. Например:

  • "Зимова єПітдтримка", по которой каждый украинец может получить тысячу гривен. Выплата доступна, в том числе на детей. Сейчас более 13 млн граждан подали заявки на получение средств. Из них почти 12 млн получили свои выплаты.
  • "Тепла зима". По словам главы правительства, сумму в 6,5 тыс. грн выплачивают каждому ребенку из малообеспеченных семей и семей ВПО, которые пользуются господдержкой.
  • "Неизменные зимние тарифы". До конца отопительного сезона население не будет платить больше за газ, тепло и свет.
  • "Доступные субсидии". Государство оказывает финансовую поддержку на оплату коммуналки почти 3 млн семей. Еще 250 тыс. домохозяйствам в прифронтовых громадах получили финансирование в более чем 3,4 млрд грн. Эти деньги тратятся на покупку дров и угля.
  • Помощь вынужденным переселенцам. С 29 января этого года ВПЛ могут податься на субсидию на аренду жилья.
  • Бесплатное питание школьников. Зимой более миллиона маленьких украинцев уже питались в школах бесплатно. Чтобы программа функционировала и в дальнейшем, правительство направит на нужды общин 2,8 млрд грн в 2025 году.
  • "Учительская доплата". С января 2025-го педагоги в школах получают дополнительную выплату.
  • "Еще более доступные лекарства". В перечне появились еще более 50 препаратов.
  • еКнига. 18-летние украинцы получают от государства 908 грн, чтобы купить украинские книги.

О чем еще стоит знать

В 2025 году правительство планирует оставить без выплат украинцев, которые безосновательно оформили себе статус пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС.

Министерство социальной политики предлагает, чтобы доплаты к пенсиям получали только те граждане, которые действительно ее заслуживают. Среди них жители Чернобыльской зоны и ликвидаторы.

Напомним, недавно мы объясняли, на какую помощь от государства могут рассчитывать малообеспеченные семьи. В 2025 году за ними сохранят выплаты, несмотря на полномасштабную войну.

Также мы рассказывали, какими льготами в этом году смогут пользоваться украинцы со II группой инвалидности. Государство продолжает активно поддерживать таких людей.

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