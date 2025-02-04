Выплаты украинцам в 2025 году — какую еще госпомощь можно получить

Купюры по 500 грн в руках. Фото: УНИАН

Кабмин Украины обновил и расширил программы поддержки украинцев. В правительстве объяснили, какие изменения произошли.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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По его словам, благодаря введенным изменениям еще большее количество граждан сможет рассчитывать на государственную поддержку.

Какие изменения ввело правительство

Как сообщил Денис Шмыгаль, обновления произошли сразу в нескольких государственных программах. Например:

"Зимова єПітдтримка", по которой каждый украинец может получить тысячу гривен. Выплата доступна, в том числе на детей. Сейчас более 13 млн граждан подали заявки на получение средств. Из них почти 12 млн получили свои выплаты.

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