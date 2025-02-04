Виплати українцям у 2025 році — яку ще держдопомогу можна отримати

Купюри по 500 грн в руках. Фото: УНІАН

Кабмін України оновив та розширив програми підтримки українців. В уряді пояснили, які зміни відбулися.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

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За його словами, завдяки запровадженим змінам ще більша кількість громадян зможе розраховувати на державну підтримку.

Які зміни запровадив уряд

Як повідомив Денис Шмигаль, оновлення відбулися одразу у декількох державних програмах. Наприклад:

"Зимова єПідтримка" , за якою кожен українець може отримати тисячу гривень. Виплата доступна зокрема на дітей. Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати.

, за якою кожен українець може отримати тисячу гривень. Виплата доступна зокрема на дітей. Наразі понад З них майже 12 млн отримали свої виплати. "Тепла зима" . За словами очільника уряду, суму у 6,5 тис. грн виплачують кожній дитині з малозабезпечених родин та родин ВПО, які користуються держпідтримкою.

. За словами очільника уряду, суму у 6,5 тис. грн виплачують кожній дитині з малозабезпечених родин та родин ВПО, які користуються держпідтримкою. "Незмінні зимові тарифи". До кінця опалювального сезону населення не платитиме більше за газ, тепло і світло.

До кінця опалювального сезону "Доступні субсидії" . Держава надає фінансову підтримку на оплату комуналки майже 3 млн родинам. Ще 250 тис. домогосподарствам у прифронтових громадах отримали фінансування у понад 3,4 млрд грн. Ці гроші витрачаються на купівлю дров та вугілля.

. Держава надає фінансову підтримку на оплату комуналки майже Ще 250 тис. домогосподарствам у прифронтових громадах отримали фінансування у понад 3,4 млрд грн. Ці гроші витрачаються на купівлю дров та вугілля. Допомога вимушеним переселенцям. З 29 січня цього року ВПО можуть податися на субсидію на оренду житла.

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