Доходы спортивно-развлекательных компаний — кто заработал больше всех

Банкноты гривны и долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские компании из сферы спорта и развлечений в 2024 году увеличили свой общий доход до 3,4 млрд гривен. Интересно, что из 10 компаний прибыльными оказались только 3, а совокупные убытки других достигли более 1 млрд гривен.

Так, по данным аналитической платформы Опендатабот, в десятку попали пять футбольных клубов, две сети фитнес-клубов и два центра отдыха и развлечений.

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Наибольшую сумму заработал футбольный клуб Динамо (Киев), которым владеют братья-миллионеры Григорий и Игорь Суркисы. Но убытки их детища колоссальные — 784,7 млн гривен, хотя в 2023 году клуб был в "плюсе" более чем на 345 млн гривен.

Компании-лидеры из сферы спорта и развлечений. Скриншот: Опендатабот

Вторую и третью строчки делят две компании сети Sport Life: "Киев-1" и "Киев-6". Им удалось увеличить свой доход в 1,5 раза, но прибыль — лишь до 1,03 млн гривен и 2,2 млн гривен соответственно.

ФК Кривбас из Кривого Рога с доходом в 287,1 млн гривен занял четвертое место. Как свидетельствуют данные аналитиков, криворожанам удалось сократить свои убытки втрое. Пятую позицию занял курорт "Термал Фюрдо" (Косино), который сократил как доход, так и убытки.

На шестом месте еще один представитель футбольной индустрии — ФК Полесье из Житомира. Клуб под руководством совладельца АТБ Богдана Буткевича увеличил свой доход в 2024 году в четыре раза — до 266,8 млн гривен. При этом цифра убытков тоже выросла и достигла 256 млн гривен.

Сеть фитнес-клубов Apollo Next, которой владеет генеральный директор Fozzy Group, удвоила свой доход (234 млн гривен). Однако компания вышла в "минус" — 6,9 миллиона гривен.

Развлекательный центр Неополис в ТРЦ Respublika Park закрепился на восьмой строчке, получив доход в 197,51 млн гривен. Убытки тоже есть, но они сократились на 14%.

ФК ЛНЗ из Черкасс — единственный футбольный клуб в рейтинге, который по итогам года получил прибыль, которая составила 3,2 млн грн. Общий доход ФК ЛНЗ был на уровне 188,64 млн гривен.

Десятым в рейтинге стал Шахтер-Сервис Рината Ахметова. Доходы компании составили 182 млн гривен, а расходы уменьшились до 7,4 млн гривен.

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