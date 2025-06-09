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Головна Фінанси Не Шахтар з Динамо — хто у спорті живе без збитків і заробляє

Не Шахтар з Динамо — хто у спорті живе без збитків і заробляє

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Дата публікації: 9 червня 2025 16:34
Доходи спортивно-розважальних компаній — хто заробив найбільше
Банкноти гривні та доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські компанії зі сфери спорту та розваг у 2024 році збільшили свій загальний дохід до 3,4 млрд гривень. Цікаво, що з 10 компаній прибутковими виявилися лише 3, а сукупні збитки інших сягнули понад 1 млрд гривень. 

Так, за даними аналітичної платформи Опендатабот, до десятки потрапили п'ять футбольних клубів, дві мережі фітнес-клубів та два центри відпочинку і розваг.

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Найбільшу суму заробив футбольний клуб Динамо (Київ), яким володіють брати-мільйонери Григорій та Ігор Суркіси. Але збитки їхнього дітища колосальні – 784,7 млн гривень, хоча у 2023 році клуб був у "плюсі" на понад 345 млн гривень.

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Компанії-лідери зі сфери спорту та розваг. Скриншот: Опендатабот

Другу і третю сходинки ділять дві компанії мережі Sport Life: "Київ-1" і "Київ-6". Їм вдалося збільшити свій дохід у 1,5 раза, але прибуток – лише до 1,03 млн гривень та 2,2 млн гривень відповідно.

ФК Кривбас із Кривого Рогу із доходом у 287,1 млн гривень посів четверте місце. Як свідчать дані аналітиків, криворіжцям вдалося скоротити свої збитки утричі. П'яту позицію зайняв курорт "Термал Фюрдо" (Косино), який скоротив як дохід, так і збитки.

На шостому місці ще один представник футбольної індустрії — ФК Полісся із Житомира. Клуб під керівництвом співвласника АТБ Богдана Буткевича збільшив свій дохід у 2024 році у чотири рази — до 266,8 млн гривень. При цьому цифра збитків теж зросла і сягнула 256 млн гривень.

Мережа фітнес-клубів Apollo Next, якою володіє генеральний директор Fozzy Group, подвоїла свій дохід (234 млн гривень). Проте  компанія вийшла в "мінус" – 6,9 мільйона гривень.

Розважальний центр Неополіс у ТРЦ Respublika Park закріпився на восьмій сходинці, отримавши дохід у 197,51 млн гривень. Збитки теж є, але вони скоротилися на 14%.

ФК ЛНЗ із Черкас — єдиний футбольний клуб у рейтингу, який за підсумками року отримав прибуток, який склав 3,2 млн грн. Загальний дохід ФК ЛНЗ був на рівні 188,64 млн гривень.

Десятим у рейтингу став Шахтар-Сервіс Ріната Ахметова. Доходи компанії склали 182 млн гривень, а витрати зменшилися до 7,4 млн гривень.

Нагадаємо, що найбагатшим спортсменом світу у 2025 році став португальський футболіст Кріштіану Роналдо. Він заробив понад 200 млн доларів. Дізнавайтесь також, хто така американка Еліс Волтон та чому її вважають найбагатшою серед жінок.

гроші ФК Шахтар Динамо доходи Полісся ЛНЗ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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