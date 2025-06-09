Доходи спортивно-розважальних компаній — хто заробив найбільше

Банкноти гривні та доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські компанії зі сфери спорту та розваг у 2024 році збільшили свій загальний дохід до 3,4 млрд гривень. Цікаво, що з 10 компаній прибутковими виявилися лише 3, а сукупні збитки інших сягнули понад 1 млрд гривень.

Так, за даними аналітичної платформи Опендатабот, до десятки потрапили п'ять футбольних клубів, дві мережі фітнес-клубів та два центри відпочинку і розваг.

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Найбільшу суму заробив футбольний клуб Динамо (Київ), яким володіють брати-мільйонери Григорій та Ігор Суркіси. Але збитки їхнього дітища колосальні – 784,7 млн гривень, хоча у 2023 році клуб був у "плюсі" на понад 345 млн гривень.

Компанії-лідери зі сфери спорту та розваг. Скриншот: Опендатабот

Другу і третю сходинки ділять дві компанії мережі Sport Life: "Київ-1" і "Київ-6". Їм вдалося збільшити свій дохід у 1,5 раза, але прибуток – лише до 1,03 млн гривень та 2,2 млн гривень відповідно.

ФК Кривбас із Кривого Рогу із доходом у 287,1 млн гривень посів четверте місце. Як свідчать дані аналітиків, криворіжцям вдалося скоротити свої збитки утричі. П'яту позицію зайняв курорт "Термал Фюрдо" (Косино), який скоротив як дохід, так і збитки.

На шостому місці ще один представник футбольної індустрії — ФК Полісся із Житомира. Клуб під керівництвом співвласника АТБ Богдана Буткевича збільшив свій дохід у 2024 році у чотири рази — до 266,8 млн гривень. При цьому цифра збитків теж зросла і сягнула 256 млн гривень.

Мережа фітнес-клубів Apollo Next, якою володіє генеральний директор Fozzy Group, подвоїла свій дохід (234 млн гривень). Проте компанія вийшла в "мінус" – 6,9 мільйона гривень.

Розважальний центр Неополіс у ТРЦ Respublika Park закріпився на восьмій сходинці, отримавши дохід у 197,51 млн гривень. Збитки теж є, але вони скоротилися на 14%.

ФК ЛНЗ із Черкас — єдиний футбольний клуб у рейтингу, який за підсумками року отримав прибуток, який склав 3,2 млн грн. Загальний дохід ФК ЛНЗ був на рівні 188,64 млн гривень.

Десятим у рейтингу став Шахтар-Сервіс Ріната Ахметова. Доходи компанії склали 182 млн гривень, а витрати зменшилися до 7,4 млн гривень.

Нагадаємо, що найбагатшим спортсменом світу у 2025 році став португальський футболіст Кріштіану Роналдо. Він заробив понад 200 млн доларів. Дізнавайтесь також, хто така американка Еліс Волтон та чому її вважають найбагатшою серед жінок.