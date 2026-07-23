Не проживал, но долг выставили: суд вынес строгое решение об оплате коммунальных услуг

Мужчина и женщина с деньгами в руках, многоквартирный дом, опоры ЛЭП. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Пустующие комнаты и отсутствие прописанных жильцов больше не избавят от счетов. Владельцы жилья обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги, даже если в квартире никто не зарегистрирован, а сам владелец в помещении не проживает. К такому выводу пришел Хозяйственный суд города Киева при рассмотрении дела №910/5518/26.

О ходе судебного разбирательства сообщило онлайн-издание "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Детали судебного дела

В суд обратился поставщик тепловой энергии и горячей воды с иском о взыскании с владельца квартиры задолженности в размере более 44 тысяч гривен. Сумма включала задолженность за отопление, горячее водоснабжение, абонентское обслуживание, а также начисленные инфляционные потери и 3% годовых. Истец подчеркнул, что оказывает услуги на основании соответствующей лицензии.

Владелец недвижимости с иском не согласился. Свою позицию он аргументировал тем, что в квартире никто не был зарегистрирован и фактически не проживал. Кроме того, он не подписывал заявление о присоединении к публичному договору, на основании которого осуществлялось предоставление услуг.

Однако истец отметил, что договор был опубликован на официальном сайте, а теплоснабжение осуществлялось для всего многоквартирного дома. Кроме того, собственник не обращался с заявлением об отключении от сетей или перерасчете платежей.

Что решил суд и как аргументировал вердикт

Ознакомившись подробно со всеми материалами дела, суд полностью удовлетворил иск коммунальщиков. Судьи подчеркнули, что отсутствие бумажного договора не освобождает от оплаты.

Если услуга фактически предоставлялась дому, публичный договор считается действительным, а сам факт владения недвижимостью не освобождает собственника от обязанности оплачивать коммунальные услуги. Чтобы не вносить оплату за отдельные коммунальные услуги во время своего отсутствия, владелец должен был подать письменное заявление поставщику, приложив подтверждающие документы.

Владелец жилья этих требований не выполнил и на качество услуг не жаловался, поэтому суд обязал его выплатить весь долг вместе с штрафами и судебными издержками.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым категориям населения разрешили не оплачивать коммунальные платежи за поставку газа. Если использование газа в жилом помещении становится опасным или невозможным, плату за его доставку больше не будут начислять.

Также в материалах Новини.LIVE сообщалось, как рассчитаться за услуги по поставке газа банковской картой "Национальный кэшбэк". Для этого необходимо оформить карту в любом из банков. Покупать украинские товары с пометкой "Сделано в Украине" или "Национальный кэшбэк" и рассчитываться накопленными бонусами в личном кабинете или приложении поставщика до 25 числа каждого месяца.