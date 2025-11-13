Зуммеры идут работать к миллионером — почему отказываются от обычной работы

Молодые люди. Фото: УНИАН

Поколение Z — люди, которые родились примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов, то есть зумеры. Они отказываются от традиционной работы, которая предполагает ежедневно посещать офисы. Теперь они все чаще идут к миллионерам и работают поварами, помощниками и нянями.

В 2025 году эта профессия переживает настоящий бум, говорится в статье Business Insider.

Высокие зарплаты, бонусы и роскошные условия

Например, няни, которые присматривают за детьми богатых клиентов, рассказали журналистам, что получают зарплату с шестизначными цифрами ежемесячно. В дополнение к этому, они имеют и другие дополнительные бонусы, о которых раньше даже не мечтали.

Так, некоторые из них путешествуют по всему миру вместе со своим работодателем на роскошных яхтах, а кому-то повезло еще больше — им предоставили личного водителя или повара.

Как отметил основатель агентства Celebrity Personal Assistant Network Брайан Дэниел, сейчас в мире есть тысячи компаний, которые подбирают персонал для состоятельных людей. Дэниел говорит, спрос на таких работников огромный: у миллионеров, как правило, есть не один, а несколько объектов, поэтому им нужен большой штат работников. После пандемии COVID-19 интерес к рынку персональных ассистентов стремительно вырос, как и зарплаты. Работодатели все чаще предлагают кандидатам:

служебное жилье;

автомобиль;

медицинское страхование;

фиксированный график.

Однако щедрая оплата не означает, что все идеально.

"Стресс здесь даже сильнее, чем на Уолл-стрит", — сказал Брайан Дэниел.

Но те, кому удается удержаться под давлением и сохранить преданность работодателю, заработают не просто много денег — они будут иметь колоссальные возможности для дальнейшей карьеры и путешествий.

Что еще стоит знать

