Видео

Не любят офисную работу — какой тренд возник среди молодежи

Дата публикации 13 ноября 2025 18:51
обновлено: 19:11
Зуммеры идут работать к миллионером — почему отказываются от обычной работы
Молодые люди. Фото: УНИАН

Поколение Z — люди, которые родились примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов, то есть зумеры. Они отказываются от традиционной работы, которая предполагает ежедневно посещать офисы. Теперь они все чаще идут к миллионерам и работают поварами, помощниками и нянями.

В 2025 году эта профессия переживает настоящий бум, говорится в статье Business Insider.

Читайте также:

Высокие зарплаты, бонусы и роскошные условия

Например, няни, которые присматривают за детьми богатых клиентов, рассказали журналистам, что получают зарплату с шестизначными цифрами ежемесячно. В дополнение к этому, они имеют и другие дополнительные бонусы, о которых раньше даже не мечтали.

Так, некоторые из них путешествуют по всему миру вместе со своим работодателем на роскошных яхтах, а кому-то повезло еще больше — им предоставили личного водителя или повара.

Как отметил основатель агентства Celebrity Personal Assistant Network Брайан Дэниел, сейчас в мире есть тысячи компаний, которые подбирают персонал для состоятельных людей. Дэниел говорит, спрос на таких работников огромный: у миллионеров, как правило, есть не один, а несколько объектов, поэтому им нужен большой штат работников. После пандемии COVID-19 интерес к рынку персональных ассистентов стремительно вырос, как и зарплаты. Работодатели все чаще предлагают кандидатам:

  • служебное жилье;
  • автомобиль;
  • медицинское страхование;
  • фиксированный график.

Однако щедрая оплата не означает, что все идеально.

"Стресс здесь даже сильнее, чем на Уолл-стрит", — сказал Брайан Дэниел.

Но те, кому удается удержаться под давлением и сохранить преданность работодателю, заработают не просто много денег — они будут иметь колоссальные возможности для дальнейшей карьеры и путешествий.

Что еще стоит знать

Напомним, многие работодатели, которые увольняли людей из своих компаний и заменяли их искусственным интеллектом (ИИ), теперь возвращают своих работников обратно. Оказалось, что их ИИ-стратегия не сработала, поскольку пока роботизация еще не достигла такого уровня, чтобы изменить все профессии.

Рост повторных наймов указывает на "более серьезную проблему планирования" у руководителей, которые поспешили сократить штат в ожидании ИИ-революции.

Ранее мы рассказывали, что украинские государственные служащие начали зарабатывать больше. Рост выплат произошел после реформы в оплате труда. Еще мы писали, как изменился рынок труда в 2025 году: одни работники начали получать большие зарплаты, тогда как заработок других не изменился или же вообще — уменьшился.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
