Зумери йдуть працювати до мільйонерів — чому відмовляються від звичайної роботи

Покоління Z — люди, які народилися приблизно з середини 1990-х до початку 2010-х років, тобто зумери. Вони відмовляються від традиційної роботи, яка передбачає щодня відвідувати офіси. Тепер вони усе частіше йдуть до мільйонерів, та працюють кухарями, помічниками та нянями.

У 2025 році ця професія переживає справжній бум, йдеться у статті Business Insider.

Високі зарплати, бонуси та розкішні умови

Няні, які наглядають за дітьми багатих клієнтів, розповіли журналістам, що отримують зарплату із шестизначними цифрами щомісяця. На додачу до цього, вони мають й інші додаткові бонуси, про які раніше навіть не мріяли.

Наприклад, дехто з них подорожує по усьому світу разом зі своїм роботодавцем на розкішних яхтах, а комусь пощастило ще більше — їм надали особистого водія чи кухаря.

Як зауважив засновник агентства Celebrity Personal Assistant Network Брайан Деніел, зараз у світі є тисячі компаній, які підбирають персонал для заможних людей. Деніел каже, попит на таких працівників величезний: у мільйонерів, як правило, є не один, а декілька об’єктів, тож їм потрібен великий штат працівників.

Після пандемії COVID-19 інтерес до ринку персональних асистентів стрімко виріс, як і зарплати. Роботодавці все частіше пропонують кандидатам:

службове житло;

автомобіль;

медичне страхування;

фіксований графік.

Однак щедра оплата не означає, що все ідеально.

Стрес тут навіть сильніший, ніж на Уолл-стріт", — сказав Брайан Деніел.

Але ті, кому вдається втриматися під тиском та зберегти відданість роботодавцю, зароблять не просто багато грошей — вони матимуть колосальні можливості для подальшої кар’єри та подорожей.

Нагадаємо, багато роботодавців, які звільняли людей зі своїх компаній та замінювали їх штучним інтелектом (ШІ), тепер повертають своїх працівників назад. Виявилося, що їхня ШІ-стратегія не спрацювала, оскільки наразі роботизація ще досягла такого рівня, щоб змінити усі професії.

Зростання повторних наймань вказує на "більш серйозну проблему планування" у керівників, які поспішили скоротити штат в очікуванні ШІ-революції.

Раніше ми розповідали, що українські державні службовці почали заробляти більше. Зростання виплат відбулося після реформи в оплаті праці. Ще ми писали, як змінився ринок праці у 2025 році: одні працівники почали отримувати більші зарплати, тоді як заробіток інших не змінився або ж взагалі — зменшився.