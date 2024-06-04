Не только свет — какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время

Что будет с тарифами на воду в Украине Фото: zn.ua

Повышение тарифов на электроэнергию даст старт повышению тарифов и на другие коммунальные услуги. В первую очередь на холодную воду и квартплату. Как сильно вырастут тарифы и когда, разбирались Новини.LIVE.

Новые тарифы

Пока вся страна обсуждает грядущее повышение тарифа на электроснабжение, который уже с 1 июня может вырасти вдвое, — до 4,8 грн за кВт*ч, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже повысила тарифы на свет и воду для бизнеса и бюджетных организаций. Решение вступает в силу 1 июня 2024 года.



Повышение тарифов для промышленности оказалось весьма существенным. К примеру, на воду в Киеве тариф на водоснабжение увеличивается примерно на 50%, на водоотвод — почти на 60%, во Львове — на 39% и 43% соответственно. На свет — на 50%, по сравнению с апрельскими.

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"Это значит что все до единого юрлица и ВСУ с коммунльщиками должны заплатить за свет на 50% больше за два месяца", — отмечает эксперт рынка коммунальных услуг Олег Попенко.

Вода по 100 грн за куб.м

Что касается тарифа на электроэнергию для населения, то как заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко, решение о повышении уже согласовано и будет принято 30 мая. Тарифы будут следующие — до 100 кВт*ч тариф останется 2,64 грн за кВт*ч, а все что выше — по 4,8 грн за кВт*ч.

И это только начало. Параллельно с тарифом на электроэнергию, подорожает квартплата. Как отмечает Попенко, платежка за обслуживание жилого фонда также вырастет в среднем на 50-100 грн в зависимости размера жилья.



Следующие на очереди — тарифы на воду. Дело в том, что порядка 30-40% себестоимости тарифа на холодную воду и водоснабжения — это электроэнергия.

"Что касаться водоканалов, то в себестоимости тарифа на воду около 40% - это электроэнергия. Поэтому повышение тарифов для небытовых потребителей на свет напрямую будет влиять как на водоканалы, так и на абсолютно все виды услуг и товаров", — сказал Новини.LIVE Попенко.



Как сильно возрастет в цене кубический метр воды — вопрос дискуссионный. В то же время, как неоднократно заявляли в Ассоциации водоканалов Украины, рост может составить порядка 45-50%.



"Подорожание услуг неизбежно. В среднем в Украине должен произойти рост на 45-50%", — заявил председатель Ассоциации, экс-глава "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий.

Таким образом, если сегодня средний тариф составляет 40-60 гривень за куб.м, то после повышения он будет составлять 100 грн за куб.м воды.



Однако самостоятельно водоканалы повысить тариф не могут. "Поэтому, все крупные областные и городские водоканалы будут обращаться в НКРЭКУ и местные советы с просьбой повысить тариф для населения", — отмечает Попенко.

По его словам, пока еще сохраняется политические решение не повышать тариф. Но сколько это будет продолжаться — большой вопрос.

"Аварий будет больше"

Дело в том, что долго держать нынешний тариф водоканалы не смогут. Еще до войны многие предприятия утопали в долгах, а на сегодня их состояние просто критическое: сети изношены, оборудование устаревшее, не хватает квалифицированных работников.

"Убытки водоканалов уже достигли 8 млрд грн", — отмечает Новицкий. А многие из них и вовсе оказались на грани банкротства. В том числе и "Киевводоканал", который сейчас пытается спасти Киевсовет путем возвращения в коммунальную собственность. Соответствующее решение столичными властями уже принято. Следующим шагом должно стать его рассмотрение на заседании акционеров.



Пример "Киевводоканала" далеко не единственный, говорит Попенко. "Водоканалы сегодня выживают в основном за счет дотаций из местных советов. И это огромная проблема. Средств катастрофически не хватает. Поэтому мы имеем постоянные аварии из-за которых целые районы крупных городов остаются без водоснабжения. И если ничего не делать, то их количество будет только расти", — резюмировал Попенко.