Не лише світло — які ще комунальні послуги подорожчають в Україні найближчим часом

Що буде із тарифами на воду в Україні ФОТО: zn.ua

Підвищення тарифів на електроенергію дасть старт підвищенню тарифів та інші комунальні послуги. Насамперед на холодну воду та квартплату. Як сильно зростуть тарифи та коли, розбиралися Новини.LIVE.

Нові тарифи

Поки вся країна обговорює підвищення тарифу на електропостачання, який вже з 1 червня зросте вдвічі, — до 4,8 грн за кВт*год, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), уже підвищила тарифи на світло та воду для бізнесу та бюджетних організацій. Рішення набирають чинності з 1 червня 2024 року.

Читайте також:

Підвищення тарифів для промисловості виявилося дуже суттєвим. Наприклад, на воду у Києві тариф на водопостачання збільшується приблизно на 50%, на водовідведення – майже на 60%, у Львові – на 39% та 43% відповідно. На світло — на 50%.

"Це означає, що всі юрособи та ЗСУ з комунальниками повинні заплатити за світло на 50% більше", — зазначає експерт ринку комунальних послуг Олег Попенко.

Вода по 100 грн за куб.м

Щодо тарифу на електроенергію для населення, то як заявив перший заступник голови парламентського комітету з енергетики Олексій Кучеренко, рішення про підвищення вже погоджено і буде ухвалено у найближчі дні. Тарифи будуть наступні — за споживання до 100 кВт тариф залишиться 2,64 грн за кВт, а все що вище — по 4,8 грн за кВт.

І це лише початок. Паралельно з тарифом на електроенергію подорожчає квартплата. Як зазначає Попенко, платіжка за обслуговування житлового фонду зросте в середньому на 50-100 грн залежно від розміру житла.



Наступні у черзі тарифи на воду. Річ у тому, що близько 30-40% собівартості тарифу на холодну воду та водопостачання – це електроенергія.

"Що стосується водоканалів, то у собівартості тарифу на воду близько 40% — це електроенергія. Тому підвищення тарифів для непобутових споживачів на світ безпосередньо впливатиме як на водоканали, так і на абсолютно всі види послуг та товарів ", — сказав Новини.LIVE Попенко.



Як сильно зросте в ціні кубічний метр води — дискусійне питання. Водночас як неодноразово заявляли в Асоціації водоканалів України, зростання може становити близько 45-50%.



"Подорожчання послуг неминуче. У середньому в Україні має відбутися зростання на 45-50% ", — заявив голова Асоціації, ексголова "Київводоканалу" Дмитро Новицький.

Таким чином, якщо сьогодні середній тариф складає 40-60 гривень за куб.м, то після підвищення він становитиме 100 грн за куб.м води.



Проте самостійно водоканали підвищити тариф не можуть. "Тому всі великі обласні та міські водоканали звертатимуться до НКРЕКУ та місцевих рад з проханням підвищити тариф для населення", — зазначає Попенко.

За його словами, поки що зберігається політичне рішення не підвищувати тариф. Але скільки це продовжуватиметься — велике питання.

"Аварій буде більше"

Довго тримати нинішній тариф водоканали не зможуть. Ще до війни багато підприємств потопали в боргах, а на сьогодні їхній стан просто критичний: мережі зношені, застаріле обладнання, не вистачає кваліфікованих працівників.

"Збитки водоканалів вже досягли 8 млрд грн", — зазначає Новицький. А багато хто з них і зовсім опинився на межі банкрутства. У тому числі столичний монополіст "Київводоканал", який зараз намагається врятувати Київрада шляхом повернення до комунальної власності. Відповідне рішення столичною владою вже ухвалено. Наступним кроком має стати його розгляд на засіданні акціонерів.



Приклад "Київводоканалу" далеко не єдиний, каже Попенко. "Водоканали сьогодні виживають в основному за рахунок дотацій з місцевих рад. І це величезна проблема. Коштів катастрофічно не вистачає. Тому ми маємо постійні аварії через які цілі райони великих міст залишаються без водопостачання. І якщо нічого не робити, то їхня кількість буде лише рости", — резюмував Попенко.