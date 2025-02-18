В Украине стало больше фальшивок — какие купюры подделывают чаще всего

Банкноты номиналом в 500 гривен. Фото: УНИАН

В Украине участились случаи подделок денег. По данным Национального банка, на 1 млн настоящих купюр гривны обнаруживают 5,1 поддельных.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Какие купюры подделывают чаще всего и почему

Отмечается, что чаще всего фальшивыми оказываются купюры в 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок). В Нацбанке отмечают, что ситуация с подделкой денег резко ухудшилась в 2024 году.

"В то же время ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны", — подчеркнули в НБУ.

По информации регулятора, в прошлом году на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных. Зато до полномасштабного вторжения РФ показатель был выше и держался на уровне 7,1 поддельных банкнот.

Чаще всего в 2024 году фальшивыми оказывались банкноты двух номиналов:

500 грн;

200 грн.

Примечательно, что, как утверждают в Европейском центральном банке, аналогичный показатель в странах Европейского Союза в 2023 году в три раза превышал уровень подделок, который фиксировался в Украине, и составлял почти 16 поддельных банкнот евро.

Как правило, наибольший процент подделок случается с гривнами старого образца. Зато обновленные гривны подделать гораздо труднее, поэтому их реже выводят из обращения. В основном эти поддельные банкноты национальной валюты были низкого качества. Аферисты рассчитывали, что граждане не будут внимательно следить за тем, какие деньги им выдают при расчетах в магазинах.

Все потому, что на современных украинских банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1 тыс. грн, которые появились в обращении в 2015-2020 годах, усовершенствовали дизайн и усилили систему защиты. Теперь их не отличить от зарубежных банкнот.

Что делать, если усомнились в подлинности банкнот

О своих подозрениях нужно сообщить банкам, которые затем отдадут эти банкноты для исследований в Нацбанк. Проверка является бесплатной, в результате клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных подлинными и платежными.

Банкноты иностранной валюты, признанные подлинными, независимо от степени износа или повреждения, возвращаются инициатору исследования.

Ранее стало известно, что НБУ планирует вывести из обращения копейки. Их заменят ШАГами — валютой, которой украинцы пользовались еще до возникновения Российской империи.

Напомним, что у украинцев есть возможность заработать, продав старые копейки. Дело в том, что существуют ценные экземпляры, за которые нумизматы готовы хорошо платить.