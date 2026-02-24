Видео
Главная Финансы Валютные "настроения" в обменниках — куда движется курс доллара

Валютные "настроения" в обменниках — куда движется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 15:52
Доллар в обменниках изменил динамику — сколько стоит валюта
Курс доллара в обменниках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Нацбанк во вторник, 24 февраля, повысил официальный курс доллара на две копейки до 43,2982 грн/долл. Котировки в банках почти не изменились — купить доллары можно по 43,545 грн в среднем, а продать по 43,05 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, куда движется курс валюты на наличном рынке.

Читайте также:

Сколько стоит доллар в обменниках

В начале суток на наличном рынке курс доллара к гривне составлял 43,30 грн/долл. в продаже и 43,22 грн/долл. в покупке, по данным сайта "Минфин". Маржа при этом была довольно низкой и составляла всего 8 копеек. Почти до 11:00 курс держался на одном уровне.

Далее доллар начал дешеветь. Ближе к обеду американскую валюту обменивали по такому курсу:

  • продажа — 43,28 грн/долл;
  • покупка — 43,20 грн/долл.

Снижение стоимости доллара остановилось лишь около 15:00 на уровне 43,27 грн/долл. в продаже и 43,18 грн/долл. в покупке.

Будет ли дешеветь доллар в Украине

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии Новини.LIVE, что в ближайшее время не ожидается событий, способных существенно повлиять на валютную ситуацию. Поэтому резких скачков курса или ощутимого удешевления доллара пока прогнозировать не стоит.

"Я не вижу сигналов, что у нас остановится война, будет отменено военное положение и в течение месяца начнется восстановление Украины. Такие события, возможно, затормозили бы обесценивание гривны. Но в ближайшее время общая ситуация не изменится, следовательно курс будет аналогичным", — отметил эксперт.

По его словам, отклонения от текущего уровня возможны лишь при совпадении нескольких факторов. Дальнейшее ослабление гривны может произойти в случае сокращения международной помощи, осложнения ситуации на фронте или политической нестабильности. В то же время укрепление национальной валюты связывают с восстановлением страны, ростом инвестиций и притоком иностранного капитала.

Пока же, по мнению Плотникова, предпосылок для резких изменений нет. Поэтому в ближайшее время курс будет оставаться контролируемым и, вероятно, будет колебаться в пределах 42,80-43,40 гривны за доллар.

Ранее мы рассказывали, где лучше обменивать доллары — в банках, обменниках или на черном рынке. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, а в некоторых случаях можно даже остаться без денег.

Также узнавайте, какую стратегию выбрать, чтобы выгодно обменять 10 000 грн. Какую валюту лучше купить, чтобы сохранить и приумножить сбережения.

