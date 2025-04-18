Привязка гривны к евро — в Нацбанке объяснили, когда могут произойти изменения

Человек держит купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины уже работает над тем, чтобы сделать евро главной валютой, к которой будет привязана гривна. Сейчас такой валютой является американский доллар, однако вскоре все может измениться.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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По словам Гелетия, сейчас регулятор осуществляет интервенции на межбанке в долларах.

"Это для нас основная курсовая валюта курсовой привязки — поэтому сейчас мы работаем и будем продолжать работать с американским долларом", — рассказал он.

Гелетий объяснил, что сейчас следует отслеживать ситуацию на глобальных финансовых рынках, ведь разного типа противостояния обусловили увеличение волатильности. И сейчас доллар девальвирует по отношению к евро.

Вместе с тем заместитель председателя Нацбанка отметил, что учитывая евроинтеграционные процессы, которых придерживается наше государство и важные действия партнеров по обороноспособности Украины, НБУ рассматривает возможность перепривязать гривну к евро.

"Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе. Но это важное направление нашей работы, на котором мы сфокусированы и которое комплексно прорабатываем", — подчеркнул Юрий Гелетий.

О чем еще стоит знать

Валютные рынки продолжает лихорадить после решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт товаров. Так, 15 апреля официальный курс гривны к евро достиг пика — 47,02 грн, Доллар по отношению к евро ослаб, что стало причиной резкого скачка.

Уже 16 числа курс несколько снизился — до отметки 46,61 грн/евро. Однако это вряд ли успокоит ситуацию на валютном рынке, ведь соотношение европейской валюты к американской остается на уровне 1,1366.

Ранее мы рассказывали, что у украинцев могут конфисковать некоторую валюту. Например, незадекларированные доллары, которые граждане пытаются переправить через госграницу.

Также напомним, что не все купюры долларов и евро можно обменять. Узнавайте, какие правила установил Национальный банк Украины.