Денежное обеспечение в ВСУ — как могут измениться выплаты бойцов на лечении

Купюры по 500 гривен. Фото: УНИАН

В Украине существует распространенная практика, когда раненых защитников, находящихся на лечении, выводят вне штат воинской части. Тогда бойцы теряют возможность не только обеспечивать финансово свои семьи, но и пройти качественную реабилитацию, поскольку размер их денежного обеспечения составляет всего 650 грн в месяц.

Тем временем заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук рассказала в своем Telegram-канале о том, планирует ли правительство исправить эту ситуацию.

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По ее словам, Министерству обороны нужно выдать надлежащие ведомственные разъяснения по соблюдению Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Часто случается, что раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели вне штата, не получают материальное обеспечение в полном объеме. То есть получают 650 грн вместо минимума в 20 100 грн. Это незаконно и неправильно", — подчеркнула она.

Сколько платят военным вне штата

Ранее в Минобороны уже объясняли, что размер денежного обеспечения защитников вне штата зависит от того, какую зарплату они получали на своих предыдущих должностях. Но такую сумму начисляют не более, чем два месяца.

Военные, которые получили ранения на фронте, после чего представители военно-врачебной комиссии (ВВК) признали их непригодными к службе, но обязали пройти переосвидетельствование через полгода - год, в течение двух месяцев с момента вывода вне штата (без периода отпуска/лечения) получат денежное обеспечение (без вознаграждения) в размере по последним занимаемым ими должностям.

В дальнейшем и до завершения пребывания в распоряжении командиров, защитникам должны начислять:

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

дополнительное вознаграждение в 20 100 грн.

Напомним, что в Украине заработал проект от Минобороны, в рамках которого юношам от 18 до 24 лет предлагают вступить в армию, подписав контракт.

Также мы писали, на какие размеры денежного обеспечения смогут рассчитывать украинские военные с 2025 года. Некоторые из военнослужащих смогут зарабатывать больше.