Обновленный курс доллара от НБУ на 25 февраля: актуальные данные и прогнозы

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Официальный курс доллара в Украине, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ) меняется почти каждый день. В феврале доллар в Украине не имеет четкого тренда, американская валюта может как расти, так и падать. Впрочем, экономисты прогнозируют постепенный рост стоимости доллара в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установил НБУ на вторник, 25 февраля.

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Курс доллара НБУ

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне во вторник, 25 февраля. После падения в понедельник, 24 февраля, американская валюта снова начала дорожать.

Официальный курс на 25 февраля установлен на уровне 41,7015 за 1 доллар, что на 0,1096 грн больше, чем в предыдущий день. При этом в январе 2025 года курс доллара побил рекорд. Американская валюта оценивалась в 42,28 грн.

Что будет с курсом доллара в Украине

По прогнозам аналитиков, в базовом сценарии уже во второй половине года с высокой вероятностью доллар в Украине может достичь уровня 45-46 гривен.

"Курс доллара в Украине будет только расти. На конец года мы ожидаем курс на уровне 45 грн", — утверждает руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Что касается краткосрочных перспектив, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в ближайшее время валютный рынок в Украине будет оставаться стабильным и предсказуемым.

"Если бы у нас была нормальная экономика, где валютный рынок насыщался за счет экспортной выручки, то была бы динамика спроса и предложения. А когда единственным продавцом валюты, по сути, является НБУ, то переживать сильно не стоит. Вряд ли НБУ будет поддаваться новостям из США или любой другой информации. Я не думаю, что нам стоит сильно переживать по этому поводу", — подчеркнул экономист.

Курс доллара в Украине имеет тенденцию периодически снижаться и расти, в зависимости от ситуации на геополитической арене. Стало известно, что будет с курсом в ближайшем будущем.

Кроме того, существует реальная перспектива смены основной иностранной валюты в Украине. Национальный банк сообщил о намерении привязать гривну к евро вместо доллара, что соответствует европейскому курсу нашего государства.