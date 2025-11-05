В Украине признали неплатежеспособным один из банков — как будут возвращать деньги вкладчикам

Национальный банк Украины. Фото: УНИАН

Правление Нацбанка Украины 4 ноября 2025 года приняло решение отнести АО "РВС Банк" к категории неплатежеспособных. Доля финучреждения составляла 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 октября 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Почему РВС Банк признали неплатежеспособным

Ранее, 29 июля 2025 года, Нацбанк, руководствуясь статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", принял решение отнести РВС Банк к категории проблемных.

"Основанием для принятия указанного решения стало установление факта осуществления АО "РВС Банк" рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка", — отметили в НБУ.

По данным регулятора, на это указывали следующие признаки:

ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками;

нарушение АО "РВС Банк" два и более раза в течение 30 календарных дней подряд минимальных значений нормативов достаточности капитала, установленных нормативно-правовыми актами НБУ;

систематическое обнародование и представление АО "РВС Банк" в НБУ ложной информации и отчетности с целью сокрытия реального финансового состояния банка.

Со дня отнесения к категории проблемных РВС Банк, по данным Нацбанка, продолжал осуществлять рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Вернут ли деньги вкладчикам РВС Банка

В Нацбанке заверили, что каждый вкладчик РВС Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам РВС Банка по состоянию на 21 октября 2025 года составила 456 млн грн.

