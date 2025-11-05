В Україні визнали неплатоспроможним один з банків — як повертатимуть гроші вкладникам

Національний банк України. Фото: УНІАН

Правління Нацбанку України 4 листопада 2025 року ухвалило рішення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Чому РВС Банк визнали неплатоспроможним

Раніше, 29 липня 2025 року, Нацбанк, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ухвалив рішення віднести РВС Банк до категорії проблемних.

"Підставою для прийняття зазначеного рішення стало встановлення факту здійснення АТ "РВС Банк" ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку", — наголосили в НБУ.

За даними регулятора, на це вказували такі ознаки:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками;

порушення АТ "РВС Банк" два і більше разів протягом 30 календарних днів поспіль мінімальних значень нормативів достатності капіталу, встановлених нормативно-правовими актами НБУ;

систематичне оприлюднення та подання АТ "РВС Банк" до НБУ неправдивої інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

З дня віднесення до категорії проблемних РВС Банк, за даними Нацбанку, продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Чи повернуть гроші вкладникам РВС Банку

У Нацбанку запевнили, що кожен вкладник РВС Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам РВС Банку станом на 21 жовтня 2025 року становила 456 млн грн.

