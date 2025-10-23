Учетная ставка в Украине — какое решение принял Нацбанк в октябре 2025 года

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Правление Национального банка Украины (НБУ) проголосовало за решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Этот вопрос согласовали 23 октября 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Реклама

Читайте также:

Почему учетная ставка не изменились

Как объяснил глава НБУ Андрей Пышный, несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

"При таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия", — пояснил он.

Какой будет инфляция в Украине

Статистика НБУ свидетельствует о том, что потребительская инфляция замедлилась до 11,9% в годовом измерении по итогам сентября 2025 года. Показатели падали и в октябре и, как прогнозируется, инфляция снизится:

в 2025 году — до 9,2%;

в 2026 году — до 6,6%;

в 2027 году — до 5%.

По словам Андрея Пышного, инфляция притормозила из-за того, что потребительские цены получили эффект от нынешних урожаев овощей и зерновых и дальнейшего наращивания урожаев. Способствовали этому процессу и меры монетарной политики, направленные на поддержание интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.

При этом глава НБУ отметил, что замедление инфляции одновременно будут сдерживать дополнительные расходы предприятий на обеспечение бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен.

Что еще стоит знать

Напомним, что благодаря высоким золотовалютным резервам, курсу гривны не грозит девальвация в 2025 году. По словам финансового аналитика Виктора Гальчинского, гривна может потерять стабильность только при одном условии.

"Можно предположить, что в период мира, когда интерес к помощи со стороны Украины уменьшится, то тогда, конечно, такие сценарии реальны", — рассказал эксперт.

Также финансовый аналитик отметил, что в бюджете на 2026 год средний курс доллара в 45 грн посчитали с запасом.

Ранее мы рассказывали, что НБУ смягчил валютные ограничения для Укрпошты и ряда фирм. Изменения направлены на поддержку деятельности малого бизнеса и украинцев, проживающих за рубежом.

Узнавайте также об основных финансовых обновлениях, которые состоятся в ноябре этого года.