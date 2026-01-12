Официальный курс доллара и евро 13 января — НБУ установил рекордные показатели

Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк Украины установил новые официальные курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 13 января. Обе ключевые валюты, доллар и евро, снова обновили исторические максимумы.

Гривна продолжает дешеветь вторую неделю подряд, свидетельствует информация НБУ.

Какой курс доллара 13 января

На вторник, 13 января, НБУ установил курс доллара на уровне 43,2552 грн. Это на 18 копеек больше, чем в понедельник, когда был зафиксирован предыдущий исторический рекорд — 43,0757 грн. Таким образом, доллар в очередной раз обновил максимум в паре с гривной.

Какой курс евро 13 января

Курс евро Нацбанк установил на уровне 50,5264 грн, что на 39 копеек выше показателя понедельника (50,1444 грн). Европейская валюта также достигла нового исторического пика по отношению к гривне.

Какой курс валют заложен в бюджет

В государственном бюджете на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 гривны, а евро на уровне 49,4 грн/евро.

В то же время, по прогнозам экспертов, сейчас доллар уже на пути к новым рекордам. Узнайте, что будет с курсом валют в Украине в 2026-м.

Также мы писали о том, когда украинцы смогут получать среднюю зарплату в 1000 долларов и почему заработные платы никогда не растут просто из-за чьего-то желания.