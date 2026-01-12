Офіційний курс долара і євро 13 січня — НБУ встановив рекордні показники

Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України встановив нові офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок, 13 січня. Обидві ключові валюти, долар і євро, знову оновили історичні максимуми.

Гривня продовжує дешевшати другий тиждень поспіль, свідчить інформація НБУ.

Який курс долара 13 січня

На вівторок, 13 січня, НБУ встановив курс долара на рівні 43,2552 грн. Це на 18 копійок більше, ніж у понеділок, коли було зафіксовано попередній історичний рекорд — 43,0757 грн. Таким чином, долар вкотре оновив максимум у парі з гривнею.

Який курс євро 13 січня

Курс євро Нацбанк встановив на рівні 50,5264 грн, що на 39 копійок вище за показник понеділка (50,1444 грн). Європейська валюта також досягла нового історичного піка щодо гривні.

Який курс валют закладено в бюджет

У державному бюджеті на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 45,7 гривні, а євро на рівні 49,4 грн/євро.

Водночас, за прогнозами експертів, наразі долар вже на шляху до нових рекордів. Дізнайтеся, що буде з курсом валют в Україні у 2026-м.

Також ми писали про те, коли українці зможуть отримувати середню зарплату у 1000 доларів та чому заробітні плати ніколи не зростають просто через чиєсь бажання.