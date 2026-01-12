Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси НБУ встановив новий рекордний курс євро та долара

НБУ встановив новий рекордний курс євро та долара

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 19:32
Офіційний курс долара і євро 13 січня — НБУ встановив рекордні показники
Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України встановив нові офіційні курси гривні до іноземних валют на вівторок, 13 січня. Обидві ключові валюти, долар і євро, знову оновили історичні максимуми.

Гривня продовжує дешевшати другий тиждень поспіль, свідчить інформація НБУ.

Реклама
Читайте також:

Який курс долара 13 січня

На вівторок, 13 січня, НБУ встановив курс долара на рівні 43,2552 грн. Це на 18 копійок більше, ніж у понеділок, коли було зафіксовано попередній історичний рекорд — 43,0757 грн. Таким чином, долар вкотре оновив максимум у парі з гривнею.

Який курс євро 13 січня

Курс євро Нацбанк встановив на рівні 50,5264 грн, що на 39 копійок вище за показник понеділка (50,1444 грн). Європейська валюта також досягла нового історичного піка щодо гривні.

Який курс валют закладено в бюджет

У державному бюджеті на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 45,7 гривні, а євро на рівні 49,4 грн/євро.  

Водночас, за прогнозами експертів, наразі долар вже на шляху до нових рекордів. Дізнайтеся, що буде з курсом валют в Україні у 2026-м. 

Також ми писали про те, коли українці зможуть отримувати середню зарплату у 1000 доларів та чому заробітні плати ніколи не зростають просто через чиєсь бажання. 

курс валют курс гривні рекорд курс долара курс євро
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації