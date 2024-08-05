Курс валют 5 августа — доллар и евро дорожают в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях и обменниках растет 5 августа 2024 года. Национальный банк Украины также обновил официальный курс в сторону повышения.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,22 грн (+0,09);

евро — 44,64 грн (0,24);

злотый — 10,40 грн (+0,07).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,07 грн (+0,11), в продаже — 41,54 грн (+0,09). Евровалюта в покупке стоит — 44,41 грн (+0,10), в продаже — 45,22 грн (+0,16).

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (+0,05), продает — за 41,50 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (+0,20), продают — за 41,33 грн (+0,01). В Ощадбанке стоит при покупке 41,00 грн (+0,10), при продаже — 41,60 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,45 грн (+0,05), в продаже — 41,54 грн (+0,01). Евровалюта в покупке стоит 44,93 грн (+0,13), в продаже — 45,18 грн (+0,18).

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Напомним, эксперты не ожидают стремительного роста курса доллара, хотя и отмечают, что определенные колебания стоимости иностранной валюты все же могут произойти. Также они отмечают, что к показателям, зафиксированным в начале года (38 грн за доллар), курс уже вряд ли вернется.

Также сообщалось, что при необходимости Национальный банк может прибегнуть к усилению валютных ограничений для нивелирования давления на гривну. В Украине сохраняется достаточный уровень золотовалютных резервов для поддержания курса национальной валюты в краткосрочной перспективе.