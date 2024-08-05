Курс валют 5 серпня — долар та євро дорожчають у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах та обмінниках зростає 5 серпня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,22 грн (+0,09);

євро — 44,64 грн (0,24);

злотий — 10,40 грн (+0,07).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,07 грн (+0,11), у продажу — 41,54 грн (+0,09). Євровалюта у купівлі коштує — 44,41 грн (+0,10), у продажу — 45,22 грн (+0,16).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (+0,05), продає — 41,50 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (+0,20), продають — за 41,33 грн (+0,01). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,00 грн (+0,10), під час продажу — 41,60 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,45 грн (+0,05), у продажу — 41,54 грн (+0,01). Євровалюта у купівлі коштує 44,93 грн (+0,13), у продажу — 45,18 грн (+0,18).

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Нагадаємо, експерти не очікують стрімкого зростання курсу долара, хоча і зазначають, що певні коливання вартості іноземної валюти все ж можуть відбутися. Також вони відзначають, що до показників, що були зафіксовані на початку року (38 грн за долар) курс вже навряд чи повернеться.

Також повідомлялося, що за потреби Національний банк може вдатися до посилення валютних обмежень для нівелювання тиску на гривню. Втім, в Україні зберігається достатній рівень золотовалютних резервів для підтримки курсу національної валюти в короткостроковій перспективі.