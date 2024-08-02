Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow НБУ прогнозирует рост зарплат — на сколько работодатели будут платить больше arrow

НБУ прогнозирует рост зарплат — на сколько работодатели будут платить больше

2 августа 2024 09:28
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине существенно вырастут — Нацбанк обозначил сроки
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение заработной платы в 2024 году, поскольку конкуренция работодателей за квалифицированных работников будет принуждать к пересмотру оплаты труда. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции выйдет на довоенный уровень в следующем году.

Об этом говорится в новом "Инфляционном отчете" НБУ (за июль 2024-го).

Читайте также:

Прогноз НБУ по зарплатам на 2024 год

Согласно отчету, низкий уровень предложения рабочей силы, сдерживающий экономическое восстановление предприятий, изменяет подходы на рынке труда, в частности путем более широкого привлечения женщин на мужскую работу, и стимулирует к повышению зарплат.

Так, только в первом квартале текущего года в среднем реальные зарплаты выросли на 17,7% (год к году) с учетом инфляции. По высокочастотным индикаторам, такие темпы роста зарплат сохранялись в течение второго квартала, вопреки ухудшению прогнозов бизнеса по изменению численности работников и затрат на оплату труда.

Дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а соответственно и устойчивому росту потребления способствовали:

  • улучшение занятости;
  • повышение заработных плат;
  • рост социальных выплат.

"Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса. Ожидается, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем", — отмечают аналитики.

Что будет с зарплатами в 2025 году

Согласно прогнозу регулятора, в прошлом году средняя номинальная зарплата в стране выросла на 17,7%, в то время как реальная — на 3,7%.

В то же время, в этом году НБУ ожидает существенного роста номинальной зарплаты — на 16,1%, а реальной с учетом инфляции — на 9,7%.

В 2025 году рассчитывает, что номинальная зарплата повысится на 14,6%, а реальная вырастет на 5,8%. На 2026 год номинальная зарплата подскочит не так высоко — на 8,7%, а реальная — всего на 2,9%.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприятия повышают уровень оплаты труда, чтобы удержать и привлечь новых высококвалифицированных работников. Это необходимый шаг из-за дефицита трудовых ресурсов в стране.

Также мы писали, что средняя заработная плата в Украине на 25% меньше, чем демонстрирует Госслужба статистики. Официальные данные не отражают реальную ситуацию в стране примерно с 2007 года.

НБУ зарплаты работа сотрудники финансы рынок труда деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:10 Нацбанк предупредил о росте тарифов на газ и отопление — когда ждать

10:10 В Турции заблокировали доступ к Instagram — какая причина

09:58 Десантники уничтожили партию российской техники на Кураховском направлении

09:54 Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео

09:53 Аварийные отключения света в Одессе сегодня — кому следует подготовиться

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

09:49 Дети из Харькова будут отдыхать на Закарпатье — в области построят оздоровительный комплекс

09:46 В Киеве отменили штраф за несвоевременную явку для обновления данных в ТЦК — что заявили в суде

09:45 Стало известно, сколько детей изъяли у родителей из Украины за границей

09:34 Усик критически высказался о вылете Полесья из еврокубков — что сказал боксер

09:30 В США определились с победителем президентских выборов в Венесуэле

10:10 Нацбанк предупредил о росте тарифов на газ и отопление — когда ждать

10:10 В Турции заблокировали доступ к Instagram — какая причина

09:58 Десантники уничтожили партию российской техники на Кураховском направлении

09:54 Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео

09:53 Аварийные отключения света в Одессе сегодня — кому следует подготовиться

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

09:49 Дети из Харькова будут отдыхать на Закарпатье — в области построят оздоровительный комплекс

09:46 В Киеве отменили штраф за несвоевременную явку для обновления данных в ТЦК — что заявили в суде

09:45 Стало известно, сколько детей изъяли у родителей из Украины за границей

09:34 Усик критически высказался о вылете Полесья из еврокубков — что сказал боксер

09:30 В США определились с победителем президентских выборов в Венесуэле

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара