Зарплаты в Украине существенно вырастут — Нацбанк обозначил сроки

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение заработной платы в 2024 году, поскольку конкуренция работодателей за квалифицированных работников будет принуждать к пересмотру оплаты труда. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции выйдет на довоенный уровень в следующем году.

Об этом говорится в новом "Инфляционном отчете" НБУ (за июль 2024-го).

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Прогноз НБУ по зарплатам на 2024 год

Согласно отчету, низкий уровень предложения рабочей силы, сдерживающий экономическое восстановление предприятий, изменяет подходы на рынке труда, в частности путем более широкого привлечения женщин на мужскую работу, и стимулирует к повышению зарплат.

Так, только в первом квартале текущего года в среднем реальные зарплаты выросли на 17,7% (год к году) с учетом инфляции. По высокочастотным индикаторам, такие темпы роста зарплат сохранялись в течение второго квартала, вопреки ухудшению прогнозов бизнеса по изменению численности работников и затрат на оплату труда.

Дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а соответственно и устойчивому росту потребления способствовали:

улучшение занятости;

повышение заработных плат;

рост социальных выплат.

"Ужесточение конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса. Ожидается, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем", — отмечают аналитики.

Что будет с зарплатами в 2025 году

Согласно прогнозу регулятора, в прошлом году средняя номинальная зарплата в стране выросла на 17,7%, в то время как реальная — на 3,7%.

В то же время, в этом году НБУ ожидает существенного роста номинальной зарплаты — на 16,1%, а реальной с учетом инфляции — на 9,7%.

В 2025 году рассчитывает, что номинальная зарплата повысится на 14,6%, а реальная вырастет на 5,8%. На 2026 год номинальная зарплата подскочит не так высоко — на 8,7%, а реальная — всего на 2,9%.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприятия повышают уровень оплаты труда, чтобы удержать и привлечь новых высококвалифицированных работников. Это необходимый шаг из-за дефицита трудовых ресурсов в стране.

Также мы писали, что средняя заработная плата в Украине на 25% меньше, чем демонстрирует Госслужба статистики. Официальные данные не отражают реальную ситуацию в стране примерно с 2007 года.