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Мінімальна зарплата в серпні — як зміняться доходи в Україні

1 серпня 2024 10:18
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зарплата в Україні — яка буде мінімалка в серпні
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 серпня мінімальна заробітна плата в Україні залишиться на рівні 8 000 грн на місяць. Погодинна оплата також не зміниться і становитиме 48 грн.

Про це йдеться у статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

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Згідно з ухваленим держбюджетом, мінімальна заробітна плата у 2024 році змінювалася двічі:

  • з 1 січня — 7 100 грн на місяць і 42,60 грн за годину;
  • з 1 квітня — 8 000 грн на місяць і 48 грн за годину.

Загалом, план підвищення мінімальної заробітної плати має довгострокову перспективу і, за прогнозами Мінфіну, буде поступово збільшуватися. Зокрема, з 1 січня 2025 року ця сума може становити 8 370 грн, а у 2026 році — 8 956 грн.

Скільки будуть платити військовим з 1 серпня

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 168, розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців становить:

  • 30 тис. грн — для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання під час оборони України, захисту безпеки населення та державних інтересів у зв'язку з військовою агресією РФ.
  • 50 тис. грн — для військових, що здійснюють бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.
  • 100 тис. грн — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманих контузій, травм чи каліцтв. Ця надбавка також передбачена для тих, хто потрапив у полон.
  • 70 тис. грн — для тих, хто перебуває на передовій протягом місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зростає середня заробітна плата через дефіцит низки спеціалістів. Найвищі зарплати фіксуються у трьох містах, а військові спеціальності випередили за оплатою праці IТ-сферу.

Ми також повідомляли, що за словами економічного експерта Юрія Гаврилечка, середня заробітна плата в Україні на 25% менша, ніж демонструє Державна служба статистики (Держстат). Офіційні дані не відображають реальної ситуації в країні приблизно з 2007 року.

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