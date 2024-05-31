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НБУ прогнозирует повышение зарплат и снижение безработицы

31 мая 2024 11:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты и безработица в Украине — новый прогноз НБУ
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что во время этапа восстановления страны ситуация на рынке труда улучшится. Ожидается постепенное снижение безработицы и повышение заработной платы на фоне усиления конкуренции работодателей за новых квалифицированных работников.

Об этом говорится в прогнозе регулятора, передает пресс-служба НБУ.

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Дефицит квалифицированных работников и рост зарплат

Как отмечают в Нацбанке, восстановление экономики будет подталкивать бизнес активнее искать работников. Об этом уже свидетельствует быстрый рост количества вакансий на украинских порталах по поиску работы. В то время как количество резюме сократилось. Компании страдают от нехватки персонала.

Остро ощущается дефицит представителей:

  • рабочих специальностей;
  • работников логистики;
  • сотрудников розничной торговли

"В результате войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долго. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится", — говорится в прогнозе.

Главной причиной в сложной ситуации являются последствия войны. Речь идет прежде всего о миграции и мобилизации граждан.

Кроме того, компании испытывают трудности, ведь зачастую опыт, навыки и требования к претендентам на работу не отвечают вакантным должностям.

В итоге растет конкуренция за квалифицированных сотрудников и, соответственно, работодатели вынуждены повышать заработные платы, чтобы привлечь работников.

При этом, по прогнозу НБУ, будет наблюдаться достаточно быстрый рост реальных зарплат. Уже в 2025 году они могут превысить довоенный уровень.

Сокращение уровня безработицы в Украине

В НБУ ожидают, что такая ситуация в целом будет благоприятной для преодоления безработицы в стране. Так, регулятор рассчитывает на следующие показатели по снижению количества безработных граждан в следующие годы:

  • в 2024 году — 14,2%;
  • в 2025 году — 11,9%;
  • в 2026 году — 10,6%.

 

зарплаты работа 2024
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году работодатели столкнулись с усилением негативных тенденций прошлых лет. В частности, самые большие проблемы касаются дефицита квалифицированных кадров.

Также сообщалось, что в стране большинство компаний намерены повышать уровень оплаты труда в 2024 году. В основном уровень зарплаты может вырасти на 15%.

работодатели
зарплаты
безработица
НБУ
рынок труда
работа

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