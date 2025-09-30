Состоится ли девальвация гривны - украинцам намекнули, чего ждать дальше

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Из-за полномасштабной войны с РФ финансовый рынок Украины продолжает находиться под давлением, однако в ближайшие полгода существенной девальвации гривны не произойдет. Стабильность курса обеспечивается высокими золотовалютными резервами.

Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE финансовый аналитик Виктор Гальчинский.

Что будет с курсом гривны

Эксперт пояснил, что курсовые колебания происходят постоянно, но Национальный банк Украины имеет все возможности и ресурсы предотвращать эти колебания. Девальвация гривны более реальна только при одном условии.

"Можно предположить, что в период мира, когда интерес к помощи со стороны Украины уменьшится, то тогда, конечно, такие сценарии реальны", — рассказал Виктор Гальчинский.

При этом финансовый аналитик отметил, что в бюджете на 2026 год средний курс доллара в 45 грн посчитали с запасом.

"Закладывается запас, по которому государство сможет функционировать и финансировать, если колебания курса достигнут 45 грн за доллар", — подчеркнул эксперт.

По мнению Гальчинского, курс в 45 гривен за доллар в 2025 году возможен при наихудшем сценарии, если произойдут какие-то негативные события на фронте.

Напомним, что в сентябре стоимость доллара в Украине колебалась в пределах от 41,1 до 41,4 гривны. Известно, стоит ли ждать коренных изменений с курсом в октябре. Узнавайте также, в какой валюте сейчас лучше хранить сбережения.