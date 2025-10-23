Облікова ставка в Україні — яке рішення прийняв Нацбанк у жовтні 2025 року

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Правління Національного банку України (НБУ) проголосувало за рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це питання узгодили 23 жовтня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Реклама

Читайте також:

Чому облікова ставка не змінилися

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

"За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови", — пояснив він.

Якою буде інфляція в Україні

Статистика НБУ свідчить про те, що споживча інфляція сповільнилася до 11,9% в річному вимірі у за підсумками вересня 2025 року. Показники падали й у жовтні і, як прогнозується, інфляція знизиться:

у 2025 році — до 9,2%;

у 2026 році — до 6,6%;

у 2027 році — до 5%.

За словами Андрія Пишного, інфляція пригальмувала через те, що споживчі ціни отримали ефект від цьогорічних врожаїв овочів і зернових та подальшого нарощування врожаїв. Сприяли цьому процесу й заходи монетарної політики, спрямовані на підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку.

При цьому голова НБУ зазначив, що сповільнення інфляції водночас стримуватимуть додаткові витрати підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що завдяки високим золото-валютним резервам, курсу гривні не загрожує девальвація у 2025 році. За словами фінансового аналітика Віктора Гальчинського, гривня може втратити стабільність лише за однієї умови.

"Можна припустити, що в період миру, коли інтерес до допомоги з боку України зменшиться, то тоді, звичайно, такі сценарії реальні", — розповів експерт.

Також фінансовий аналітик наголосив, що у бюджеті на 2026 рік середній курс долара у 45 грн порахували із запасом.

Раніше ми розповідали, що НБУ пом’якшив валютні обмеження для Укрпошти та низки фірм. Зміни спрямовані на підтримку діяльності малого бізнесу та українців, які мешкають за кордоном.

Дізнавайте також про основні фінансові оновлення, які відбудуться у листопаді цього року.