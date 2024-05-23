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НБУ повысил курс доллара до нового уровня — сколько стоит

23 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 24 мая — цены на доллар резко взлетели в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских финучреждениях и обменниках продолжает набирать обороты в росте. По решению Национального банка Украины (НБУ), на пятницу, 24 мая 2024 года, утвержден более высокий официальный курс американской валюты.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,92 грн (+0,10);
  • евро — 43,31 грн (+0,20);
  • злотый — 10,15 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным издания Kurs, на наличном рынке страны доллар в среднем стоит в покупке 39,73 грн (+0,07), в продаже — 40,21 грн (+0,08). Евровалюта в покупке — 42,96 грн (+0,01), в продаже — 43,71 грн (+0,03).

В ПриватБанке доллар вырос в покупке до 39,60 грн (+0,10), в продаже — до 40,20 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,60 грн (+0,15), продает — за 40,10 грн (0,00). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,75 грн (+0,10), в продаже — 40,25 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменных пунктах американская валюта стоит в покупке — 40,15 грн (+0,12), в продаже — 40,25 грн (+0,11). Евро покупают за 43,55 грн (+0,10), продают — за 43,75 грн (+0,10).

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Напомним, по прогнозу экспертов, в июне в Украине ожидается незначительное ослабление национальной валюты. В результате курс доллара в следующем месяце может составлять 39,5 — 40 грн/долл.

Также мы писали, что НБУ готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению граничных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person).

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