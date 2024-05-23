Курс валют на 24 травня — ціни на долар різко злетіли у банках

НБУ підвищив курс долара до нового рівня — скільки коштує
Курс долара в українських фінустановах та обмінниках продовжує набирати оберти у зростанні. За рішенням Національного банку України (НБУ), на п'ятницю, 24 травня 2024 року, затверджено значно вищий офіційний курс американської валюти.
Про це інформує пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,92 грн (+0,10);
- євро — 43,31 грн (+0,20);
- злотий — 10,15 грн (+0,06).
Курс валют у банках
За даними видання Kurs, на готівковому ринку країни долар у середньому коштує у купівлі 39,73 грн (+0,07), у продажу — 40,21 грн (+0,08). Євровалюта у купівлі — 42,96 грн (+0,01), у продажу — 43,71 грн (+0,03).
У ПриватБанку долар зріс у купівлі до 39,60 грн (+0,10), у продажу — до 40,20 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,60 грн (+0,15), продає — за 40,10 грн (0,00). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,75 грн (+0,10), у продажу — 40,25 грн (+0,10).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише портал Minfin, в обмінних пунктах американська валюта коштує у купівлі — 40,15 грн (+0,12), у продажу — 40,25 грн (+0,11). Євро купують за 43,55 грн (+0,10), продають — за 43,75 грн (+0,10).
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Нагадаємо, за прогнозом експертів, у червні в Україні очікується незначне послаблення національної валюти. Внаслідок цього курс долара наступного місяця може становити 39,5 — 40 грн/дол.
Також ми писали, що НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).
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