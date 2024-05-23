Курс валют на 24 травня — ціни на долар різко злетіли у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінустановах та обмінниках продовжує набирати оберти у зростанні. За рішенням Національного банку України (НБУ), на п'ятницю, 24 травня 2024 року, затверджено значно вищий офіційний курс американської валюти.

Про це інформує пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,92 грн (+0,10);

євро — 43,31 грн (+0,20);

злотий — 10,15 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними видання Kurs, на готівковому ринку країни долар у середньому коштує у купівлі 39,73 грн (+0,07), у продажу — 40,21 грн (+0,08). Євровалюта у купівлі — 42,96 грн (+0,01), у продажу — 43,71 грн (+0,03).

У ПриватБанку долар зріс у купівлі до 39,60 грн (+0,10), у продажу — до 40,20 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,60 грн (+0,15), продає — за 40,10 грн (0,00). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,75 грн (+0,10), у продажу — 40,25 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінних пунктах американська валюта коштує у купівлі — 40,15 грн (+0,12), у продажу — 40,25 грн (+0,11). Євро купують за 43,55 грн (+0,10), продають — за 43,75 грн (+0,10).

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Нагадаємо, за прогнозом експертів, у червні в Україні очікується незначне послаблення національної валюти. Внаслідок цього курс долара наступного місяця може становити 39,5 — 40 грн/дол.

Також ми писали, що НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).