Кризис на рынке труда — как собираются возвращать беженцев в Украину

Работники осуществляют ремонт. Фото: УНИАН

В украинском правительстве, в ожидании углубления кризиса на рынке труда, рассчитывают на возвращение из-за границы 70% беженцев, которые были вынуждены уехать из-за полномасштабного вторжения России. Реализация этого будет возможна исключительно при условии завершения войны и экономического развития Украины.

Об этом рассказал министр национального единства Алексей Чернышев в интервью BBC.

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Сокращение населения и острая потребность в рабочей силе

По словам главы Министерства национального единства, Украина после войны будет остро нуждаться в рабочей силе для восстановления экономического потенциала. По расчетам ведомства, для удвоения ВВП стране понадобится дополнительно 4,5 млн граждан.

В ООН прогнозируют, что к концу века украинскому населению грозит существенное сокращение. Речь идет о 15 млн граждан, что является неутешительной перспективой.

"Чтобы нам думать об удвоении нашего ВВП после завершения войны... нам нужны рабочие руки. Нам нужно дополнительно 4,5 миллиона человек, которые будут работать", — отметил он.

Ежегодно в Украине рождается около 150 тыс. детей, а умирает 450 тыс. человек. То есть потеря населения достигает 300 тысяч человек. Такое количество граждан равно населению целого областного центра.

"Поэтому очевидно, что мы должны вмешиваться в эту ситуацию и ее менять", — добавил глава ведомства.

Намерения украинских беженцев по возвращению домой

Министр отметил, что каждый третий украинский гражданин, который выехал после 24 февраля 2022 года, готов вернуться домой, часть украинцев размышляет над этим. Их решение зависит от экономического обновления, реформ и развития страны.

Все же правительство рассчитывает, что большинство украинских граждан будут стремиться вернуться на родину, а часть серьезно будет рассматривать возможность возвращения домой в течение полугода после прекращения войны в стране. Дело в том, что некоторые граждане за эти годы успешно интегрировалась в новых странах и имеют там профессиональное развитие, поэтому для возвращения они должны видеть перспективы в собственной стране.

"Украинцы в Европе являются опытными гражданами, которые пользуются демократическими достижениями реформированных стран. Поэтому безусловно они будут ожидать таких изменений в Украине..." — сообщил Чернышов.

Стоит заметить, что Кабинет Министров выделил Министерству национального единства 150 млн гривен из госбюджета для содействия возвращению беженцев из-за рубежа.

По состоянию на начало 2025 года 4,2 млн украинцев имели статус временной защиты в европейских странах Евросоюза, по официальной информации ЕС. Львиной доле в 60% дали защиту вместе Германия (1,1 млн), Польша (975 тыс.) и Чехия (376 тыс.).

Напомним, в Украине ввели надбавку к зарплате за знание английского языка. Соответствующая доплата будет равна 10% от размера должностного оклада.

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