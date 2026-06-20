Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсия в Украине: как подать заявление онлайн и какие документы нужны

Пенсия в Украине: как подать заявление онлайн и какие документы нужны

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 14:35
Пенсия в Украине в 2026 году онлайн: украинцам разъяснили порядок действий
Женщина держит телефон в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы заранее начинают задумываться о том, как оформить пенсию. У многих этот процесс ассоциируется с длинными очередями, в которых придется стоять несколько часов или даже дней. Но на самом деле в 2026 году оформить пенсию стало значительно проще, ведь этот процесс был переведен в цифровой формат.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Как оформить пенсию онлайн

Для оформления пенсии онлайн, как указано на сайте Пенсионного фонда Украины, необходимо:

  • открыть личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • в правом верхнем углу нажать "Вход" и выбрать "Войти в систему", используя "Дія.Підпис";
  • затем нажать "Получить код для входа", отсканировать QR-код в приложении "Дія", нажать "Подтвердить" и активировать "Дія.Підпис", сдвинув кнопку активации вправо;
  • подтвердить личность посредством проверки по фотографии и нажать "Далее";
  • ввести на телефоне пятизначный код, чтобы воспользоваться "Дія.Підпис".

Если все выполнено правильно, на смартфоне появится надпись "Подтверждено", и веб-портал ПФУ загрузится автоматически. После этого пользователь:

  • выбирает раздел "О пенсионном обеспечении" и "Заявление о назначении пенсии";
  • указывает, на какой тип пенсии претендует;
  • заполняет анкету и нажимает "Продолжить".

В конце остаётся отсканировать и загрузить копии документов (через кнопку "Добавить файл") и выбрать "Сформировать заявление". На заявлении следует поставить "Дія.Підпис" и отправить его в ПФУ.

Читайте также:

Что ещё стоит знать

Напомним, максимальные пенсии в Украине ограничены суммой в 25 950 гривен. Кроме того, граждане с высокими пенсиями получат в июле меньшие выплаты. Причина — понижающие коэффициенты. Их применяют к суммам, превышающим 10 прожиточных минимумов в 2026 году.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсию украинцам начинают начислять с 4-го числа каждого месяца. Однако есть категория граждан, которые получают свои выплаты быстрее всех. Остальным пенсионерам деньги поступают до 25-го числа.

Еще Новини.LIVE сообщали, что военные могут выходить на пенсию раньше. Для этого нужно прослужить 25 лет или дождаться, когда исполнится 45 лет.

выплаты деньги пенсия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации