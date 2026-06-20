Пенсия в Украине в 2026 году онлайн: украинцам разъяснили порядок действий

Женщина держит телефон в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы заранее начинают задумываться о том, как оформить пенсию. У многих этот процесс ассоциируется с длинными очередями, в которых придется стоять несколько часов или даже дней. Но на самом деле в 2026 году оформить пенсию стало значительно проще, ведь этот процесс был переведен в цифровой формат.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Как оформить пенсию онлайн

Для оформления пенсии онлайн, как указано на сайте Пенсионного фонда Украины, необходимо:

открыть личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

в правом верхнем углу нажать "Вход" и выбрать "Войти в систему", используя "Дія.Підпис";

затем нажать "Получить код для входа", отсканировать QR-код в приложении "Дія", нажать "Подтвердить" и активировать "Дія.Підпис", сдвинув кнопку активации вправо;

подтвердить личность посредством проверки по фотографии и нажать "Далее";

ввести на телефоне пятизначный код, чтобы воспользоваться "Дія.Підпис".

Если все выполнено правильно, на смартфоне появится надпись "Подтверждено", и веб-портал ПФУ загрузится автоматически. После этого пользователь:

выбирает раздел "О пенсионном обеспечении" и "Заявление о назначении пенсии";

указывает, на какой тип пенсии претендует;

заполняет анкету и нажимает "Продолжить".

В конце остаётся отсканировать и загрузить копии документов (через кнопку "Добавить файл") и выбрать "Сформировать заявление". На заявлении следует поставить "Дія.Підпис" и отправить его в ПФУ.

Читайте также:

Что ещё стоит знать

Напомним, максимальные пенсии в Украине ограничены суммой в 25 950 гривен. Кроме того, граждане с высокими пенсиями получат в июле меньшие выплаты. Причина — понижающие коэффициенты. Их применяют к суммам, превышающим 10 прожиточных минимумов в 2026 году.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсию украинцам начинают начислять с 4-го числа каждого месяца. Однако есть категория граждан, которые получают свои выплаты быстрее всех. Остальным пенсионерам деньги поступают до 25-го числа.

Еще Новини.LIVE сообщали, что военные могут выходить на пенсию раньше. Для этого нужно прослужить 25 лет или дождаться, когда исполнится 45 лет.