Обучение в автошколах — кому выдают удостоверение бесплатно
Тысячи украинцев присоединились в ряды ВСУ, когда Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. К сожалению, некоторые мужчины и женщины — участники боевых действий (УБД), получили серьезные ранения и инвалидность.
В Министерстве по делам ветеранов рассказали, кому из граждан Украины выплачивают компенсацию за обучение управлению специализированных автомобилей.
Кому компенсируют обучение в специализированных автошколах
Так, в рамках проекта "Безбарьерные автошколы", научиться управлять специализированным автомобилем и получить водительское удостоверение, могут люди с инвалидностью (независимо от причин ее получения), если имеют медицинские показания к управлению транспортными средствами. Это:
- ветераны войны;
- члены их семей;
- семьи погибших защитников и защитниц Украины.
Как попасть в автошколу на бесплатное обучение
Подать заявку на бесплатное обучение можно в местном подразделении ветеранской политики (например, в районной администрации) по месту регистрации или фактического проживания. Заявки принимаются как в бумажной, так и в электронной форме. При себе также нужно иметь:
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или отметку в паспорте об отказе от него);
- копию индивидуальной программы реабилитации;
- копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или другой документ, который это удостоверяет;
- копию свидетельства о браке или рождении (для членов семей);
- медицинскую справку о пригодности к управлению авто.
Процесс обучения оплачивает Министерство по делам ветеранов.
Заметим, как свидетельствуют данные Министерства внутренних дел (МВД), по состоянию на 2025 год в Украине работает 16 специализированных автошкол в 14 регионах, из них 7 — на базе учебных заведений системы МВД.
Напомним, в Киеве повысили выплаты защитникам и защитницам, которые получили инвалидность в результате войны с РФ. Так, с мая 2025 года размер помощи составляет:
- 30 тыс. гривен - если у человека І группа инвалидности;
- 40 тыс. гривен - за II группу.
Также мы рассказывали, что летом 2025 года украинцам по-новому будут предоставлять социальную помощь. Так, с 1 июля гражданам, которые относятся к социально уязвимым группам, будут выплачивать объединенную соцпомощь.
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