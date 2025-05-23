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Обучение в автошколах — кому выдают удостоверение бесплатно

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Дата публикации 23 мая 2025 18:04
Обучение в автошколах — кому выдают удостоверение бесплатно
Ветеран с инвалидностью за рулем. Фото: УНИАН

Тысячи украинцев присоединились в ряды ВСУ, когда Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. К сожалению, некоторые мужчины и женщины — участники боевых действий (УБД), получили серьезные ранения и инвалидность.

В Министерстве по делам ветеранов рассказали, кому из граждан Украины выплачивают компенсацию за обучение управлению специализированных автомобилей.

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Так, в рамках проекта "Безбарьерные автошколы", научиться управлять специализированным автомобилем и получить водительское удостоверение, могут люди с инвалидностью (независимо от причин ее получения), если имеют медицинские показания к управлению транспортными средствами. Это:

  • ветераны войны;
  • члены их семей;
  • семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Как попасть в автошколу на бесплатное обучение

Подать заявку на бесплатное обучение можно в местном подразделении ветеранской политики (например, в районной администрации) по месту регистрации или фактического проживания. Заявки принимаются как в бумажной, так и в электронной форме. При себе также нужно иметь:

  • копию паспорта гражданина Украины;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или отметку в паспорте об отказе от него);
  • копию индивидуальной программы реабилитации;
  • копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или другой документ, который это удостоверяет;
  • копию свидетельства о браке или рождении (для членов семей);
  • медицинскую справку о пригодности к управлению авто.

Процесс обучения оплачивает Министерство по делам ветеранов.

Заметим, как свидетельствуют данные Министерства внутренних дел (МВД), по состоянию на 2025 год в Украине работает 16 специализированных автошкол в 14 регионах, из них 7 — на базе учебных заведений системы МВД.

Напомним, в Киеве повысили выплаты защитникам и защитницам, которые получили инвалидность в результате войны с РФ. Так, с мая 2025 года размер помощи составляет:

  • 30 тыс. гривен - если у человека І группа инвалидности;
  • 40 тыс. гривен - за II группу.

Также мы рассказывали, что летом 2025 года украинцам по-новому будут предоставлять социальную помощь. Так, с 1 июля гражданам, которые относятся к социально уязвимым группам, будут выплачивать объединенную соцпомощь.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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