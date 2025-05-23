Навчання в автошколах — кому видають посвідчення безплатно

Ветеран з інвалідністю за кермом. Фото: УНІАН

Тисячі українців приєдналися до лав ЗСУ, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. На жаль, деякі чоловіки та жінки — учасники бойових дій (УБД), зазнали серйозних поранень та отримали інвалідність.

У Міністерстві у справах ветеранів розповіли, кому з громадян України виплачують компенсацію за навчання керування спеціалізованих автомобілів.

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Так, в рамках проєкту "Безбар'єрні автошколи", навчитися керувати спеціалізованим автомобілем та отримати посвідчення водія, можуть люди з інвалідністю (незалежно від причин її отримання), якщо мають медичні показання до керування транспортними засобами. Це:

ветерани війни;

члени їхніх сімей;

родини загиблих захисників і захисниць України.

Як потрапити в автошколу на безплатне навчання

Подати заявку на безплатне навчання можна у місцевому підрозділі ветеранської політики (наприклад, у районній адміністрації) за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заявки приймаються як у паперовій, так і в електронній формі. При собі також потрібно мати:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітку в паспорті про відмову від нього);

копію індивідуальної програми реабілітації;

копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус, або інший документ, який це засвідчує;

копію свідоцтва про шлюб чи народження (для членів сімей);

медичну довідку щодо придатності до керування авто.

Процес навчання оплачує Міністерство у справах ветеранів.

Зауважимо, як свідчать дані Міністерства внутрішніх справ (МВС), станом на 2025 рік в Україні працює діє 16 спеціалізованих автошкіл у 14 регіонах, з них 7 — на базі навчальних закладів системи МВС.

Нагадаємо, у Києві підвищили виплати захисникам та захисницям, які отримали інвалідність внаслідок війни з РФ. Так, з травня 2025 року розмір допомоги становить:

30 тис. гривень — якщо у людини І група інвалідності;

— якщо у людини І група інвалідності; 40 тис. гривень — за ІІ групу.

Також ми розповідали, що влітку 2025 року українцям по-новому надаватимуть соціальну допомогу. Так, з 1 липня громадянам, які належать до соціально вразливих груп, виплачуватимуть об'єднану соцдопомогу.