Навчання в автошколах — кому видають посвідчення безплатно
Тисячі українців приєдналися до лав ЗСУ, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. На жаль, деякі чоловіки та жінки — учасники бойових дій (УБД), зазнали серйозних поранень та отримали інвалідність.
У Міністерстві у справах ветеранів розповіли, кому з громадян України виплачують компенсацію за навчання керування спеціалізованих автомобілів.
Кому компенсують навчання у спеціалізованих автошколах
Так, в рамках проєкту "Безбар'єрні автошколи", навчитися керувати спеціалізованим автомобілем та отримати посвідчення водія, можуть люди з інвалідністю (незалежно від причин її отримання), якщо мають медичні показання до керування транспортними засобами. Це:
- ветерани війни;
- члени їхніх сімей;
- родини загиблих захисників і захисниць України.
Як потрапити в автошколу на безплатне навчання
Подати заявку на безплатне навчання можна у місцевому підрозділі ветеранської політики (наприклад, у районній адміністрації) за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заявки приймаються як у паперовій, так і в електронній формі. При собі також потрібно мати:
- копію паспорта громадянина України;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітку в паспорті про відмову від нього);
- копію індивідуальної програми реабілітації;
- копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус, або інший документ, який це засвідчує;
- копію свідоцтва про шлюб чи народження (для членів сімей);
- медичну довідку щодо придатності до керування авто.
Процес навчання оплачує Міністерство у справах ветеранів.
Зауважимо, як свідчать дані Міністерства внутрішніх справ (МВС), станом на 2025 рік в Україні працює діє 16 спеціалізованих автошкіл у 14 регіонах, з них 7 — на базі навчальних закладів системи МВС.
Нагадаємо, у Києві підвищили виплати захисникам та захисницям, які отримали інвалідність внаслідок війни з РФ. Так, з травня 2025 року розмір допомоги становить:
- 30 тис. гривень — якщо у людини І група інвалідності;
- 40 тис. гривень — за ІІ групу.
Також ми розповідали, що влітку 2025 року українцям по-новому надаватимуть соціальну допомогу. Так, з 1 липня громадянам, які належать до соціально вразливих груп, виплачуватимуть об'єднану соцдопомогу.
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