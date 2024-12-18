Нацкешбек на Укрпочте — как получать компенсации от государства

Отделение почты. Фото: Укрпочта

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" присоединился к госпрограмме "Национальный кешбэк" по возврату компенсаций гражданам. Там украинцы смогут также получать по 10% кешбэка с оплаты товаров и услуг.

Об этом рассказали в Министерстве экономики.

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Как отмечают в ведомстве, граждане смогут получать компенсации за почтовые услуги и товары, поскольку компания также выступает в качестве торговой платформы.

"Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, чувствовал поддержку государства", — заявили в Минэкономики.

Клиенты почтовой компании, которые присоединились к программе "Нацкешбэк", смогут:

получать компенсации за покупку товаров украинских производителей в отделениях Укрпочты (программа охватывает более 350 товаров, что включает почтовые марки, продукты, бытовые средства);

накапливать средства для использования на оплату почтовых, коммунальных услуг, мобильной связи, подписку изданий, на поддержку армии.

"Присоединившись к программе "Национальный кешбэк", мы даем нашим клиентам возможность делать больше: поддерживать украинских производителей, экономить средства на почтовых товарах, помогать ВСУ и приобщаться к социальным инициативам", — сообщили в Укрпочте.

Как получать компенсации от государства

Для того, чтобы получить кешбэк, граждане должны:

подать заявку через банковское приложение, которое участвует в программе, или в отделении банка. Речь идет о ряде банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, monobank, Укргазбанк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Правэкс Банк, Клиринговый Дом, Райффайзен;

выбрать карты, с которых будет производиться оплата покупок;

предоставить разрешение банку на передачу данных о транзакции карт в магазинах, ставших участниками программы;

открыть физическую/виртуальную карточку "Нацкешбэк", куда будут поступать средства кешбэка по программе;

в "Дії" в разделе "Сервисы" найти карту для выплат "Нацкешбэк" банка-партнера;

следить за начислением кешбэка в "Дії".

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке иногда объявляют акции по начислению кешбэка. Однако не все клиенты удовлетворены, ведь банк по-разному применяет идентичные официальные правила акций по возврату денег.

Также мы писали, что в правительстве направили банкам объяснения по двум программам "Зимова єПідтримка" и "Нацкешбэк". Там заявили о нецелесообразности чрезмерного раскрытия банковских данных.