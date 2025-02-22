Выплаты по программе Национальный кэшбек — в правительстве ответили, когда ждать новых начислений

Женщина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

До конца февраля украинцам поступят сразу две выплаты в рамках программы "Национального кэшбэка". Это будут начисления за декабрь 2024 года и за январь 2025-го.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Как отмечается, средства на специальных карточках у украинцев появятся после 20 февраля. В ведомстве также напомнили, что размер кэшбека составляет 10% от суммы, которая была потрачена людьми на приобретение украинских товаров в соответствующие периоды.

"В декабре украинцы накопили 436 миллионов гривен кэшбэка, что втрое больше, чем за предыдущие три месяца вместе взятые. За январь сейчас имеем уже более 170 миллионов. Выплата кэшбека, накопленного за декабрь и январь, состоится в конце февраля", — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики рассказали, что с момента запуска "Национального кэшбека", украинцы получили 1 миллиард гривен за то, что покупали товары от украинских производителей.

"Чтобы своевременно получать кэшбек, важно активировать карту в приложении "Дія". Для этого нужно перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Национальный кэшбек" и выбрать имеющуюся карту для выплат", — подчеркнули в Министерстве экономики.

Напомним, что у некоторых украинцев, которые хотят открыть карту для получения кэшбека, возникают проблемы. Также части граждан не начисляют средства, хотя они являются участниками программы.

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