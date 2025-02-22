Виплати за програмою Національний кешбек — в уряді відповіли, коли чекати нових нарахувань

Жінка рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

До кінця лютого українцям надійдуть одразу дві виплати в рамках програми "Національного кешбеку". Це будуть нарахування за грудень 2024 року та за січень 2025-го.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

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Як зазначається, кошти на спеціальних картках в українців з'являться після 20 лютого. У відомстві також нагадали, що розмір кешбеку становить 10% від суми, яка була витрачена людьми на придбання українських товарів у відповідні періоди.

"У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що втричі більше, ніж за попередні три місяці разом узяті. За січень наразі маємо вже понад 170 мільйонів. Виплата кешбеку, накопиченого за грудень і січень, відбудеться наприкінці лютого", — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

У Мінекономіки розповіли, що з моменту запуску "Національного кешбека", українці отримали 1 мільярд гривень за те, що купували товари від українських виробників.

"Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку у застосунку "Дія". Для цього потрібно перейти до розділу "Сервіси", обрати "Національний кешбек" і вибрати наявну картку для виплат", — підкреслили у Міністерстві економіки.

Нагадаємо, що у деяких українців, які хочуть відкрити картку для отримання кешбеку, виникають проблеми. Також частині громадян не нараховують кошти, хоча вони є учасниками програми.

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