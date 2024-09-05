Кэшбек на товары — украинцы активно открывают карты в ПриватБанке

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сотни тысяч украинцев открыли карты на "Кэшбек "Сделано в Украине" в ПриватБанке. Благодаря этой программе можно будет получать компенсации в магазинах за покупку товаров у украинских производителей.

Об этом сообщает прес-служба банка.

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Популярность программы "Национального кэшбека"

В ПриватБанке отметили, что в первые дни действия программы "Национальный кэшбек" уже 313 тыс. граждан открыли в специальные цифровые карты Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине".

Соответствующие карты позволят получать кэшбек за покупку украинских товаров по госпрограмме и дополнительный 10% кэшбек от ПриватБанка и Mastercard за расчеты цифровой картой.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, клиентам, открывшим карту, дополнительный кэшбек в программе лояльности "Привет" в мобильном приложении "Приват24" будут начислять на сумму расчетов этой картой за оплату:

коммуналки;

билетов на транспорт;

медицинских услуг;

мобильной связи.

Источник: ПриватБанк

Как оформить цифровую карту в ПриватБанке.

На оформление карты Mastercard "Кешбек "Сделано в Украине" уйдет несколько минут. Это можно сделать бесплатно в приложении или вебверсии "Приват24". После оформления карты необходимо:

обновить приложение "Дія";

выбрать услугу "Национальный кэшбек";

выбрать карту ПриватБанка для получения компенсаций.

Госпрограмма "Национальный кэшбек" стартовала 2 сентября 2024 года. Компенсация будет предоставляться, в частности, за оплату картой ПриватБанка (карта для выплат, карта "Универсальная") товаров украинских продавцов, зарегистрированных в программе.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк предложил клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Там рассказали, как присоединиться к программе.

Ранее мы писали, что украинцы могут присоединяться к программе "Национальный Кэшбэк" через единый портал государственных услуг "Дія". В ее рамках в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации.