Кэшбек на товары — украинцы активно открывают карты в ПриватБанке

"Национальный кэшбек" до 10% — украинцы массово открывают карты в ПриватБанке
Сотни тысяч украинцев открыли карты на "Кэшбек "Сделано в Украине" в ПриватБанке. Благодаря этой программе можно будет получать компенсации в магазинах за покупку товаров у украинских производителей.
Об этом сообщает прес-служба банка.
Популярность программы "Национального кэшбека"
В ПриватБанке отметили, что в первые дни действия программы "Национальный кэшбек" уже 313 тыс. граждан открыли в специальные цифровые карты Mastercard "Кэшбек "Сделано в Украине".
Соответствующие карты позволят получать кэшбек за покупку украинских товаров по госпрограмме и дополнительный 10% кэшбек от ПриватБанка и Mastercard за расчеты цифровой картой.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, клиентам, открывшим карту, дополнительный кэшбек в программе лояльности "Привет" в мобильном приложении "Приват24" будут начислять на сумму расчетов этой картой за оплату:
- коммуналки;
- билетов на транспорт;
- медицинских услуг;
- мобильной связи.
Как оформить цифровую карту в ПриватБанке.
На оформление карты Mastercard "Кешбек "Сделано в Украине" уйдет несколько минут. Это можно сделать бесплатно в приложении или вебверсии "Приват24". После оформления карты необходимо:
- обновить приложение "Дія";
- выбрать услугу "Национальный кэшбек";
- выбрать карту ПриватБанка для получения компенсаций.
Госпрограмма "Национальный кэшбек" стартовала 2 сентября 2024 года. Компенсация будет предоставляться, в частности, за оплату картой ПриватБанка (карта для выплат, карта "Универсальная") товаров украинских продавцов, зарегистрированных в программе.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк предложил клиентам не только кэшбек от государства за приобретенные украинские товары, но и от самого банка. Там рассказали, как присоединиться к программе.
Ранее мы писали, что украинцы могут присоединяться к программе "Национальный Кэшбэк" через единый портал государственных услуг "Дія". В ее рамках в ряде магазинов можно будет получать денежные компенсации.
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