Какой курс доллара, евро и злотого сегодня, 4 октября

Мужчина проходит возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 4 октября, по данным НБУ, снизился, чего не было вчера. В частности, речь идет об американском долларе, европейской валюте и польском злотом.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,22 грн (-0,05);

евро — 45,52 грн (-0,19);

злотый — 10,57 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара при покупке подешевел незначительно. Доллар США стоит в среднем при покупке 41,40 грн (-0,01), в продаже — 41,47 грн (-0,02). Евровалюта тем временем тоже теряет стоимость и стоит при покупке — 45,80 грн (-0,15), при продаже — 45,97 грн (-0,17).

ПриватБанк доллар покупает за 40,85 грн (-0,05), продает — за 41,45 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (0,00), продают — за 41,41 грн (-0,03). В Ощадбанке доллар стоит при покупке 41,05 грн (0,00), при продаже — 41,60 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Где самый выгодный курс в банках

По данным портала Минфин, дороже всего доллар покупает Европромбанк — за 41,35 грн, а выгоднее всего продает ОКСИ Банк — за 41,70 грн.

Самая выгодная цена евро при покупке в Бизнесбанке — за 46,00 грн, а продажа самая выгодная в Альянс Банке — 46,70 грн.

Банк Львов дороже всего покупает у граждан польский злотый — за 10,64 грн, а Первый инвестиционный Банк продает злотый дороже других — за 11,15 грн.

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,40 грн (0,00), при продаже — 41,47 грн (0,00). Евровалюта при покупке стоит 45,80 грн (0,00), при продаже — 45,95 грн (0,00).

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Напомним, что в Национальном банке Украины могут изменить механизм расчета официального курса гривны по отношению к другим валютам. Специалисты регулятора оценили наличие структурных сдвигов на рынке и возможные основания для необходимости замены действующих индикаторов денежного и валютного рынков.

Также мы писали, что недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара на конец 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.