Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нацбанк изменил курс доллара — актуальные данные arrow

Нацбанк изменил курс доллара — актуальные данные

29 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 30 мая — доллар настойчиво следует вверх
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке снова подскочил вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 30 мая 2024 года установлен новый рекордный курс американской валюты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и сайты мониторинга ситуации на валютном рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ утвердил новые официальные курсы иностранных валют на уровне:

  • доллар — 40,48 грн (+0,09);
  • евро — 43,92 грн (+0,05);
  • злотый — 10,30 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. В среднем покупают по 40,35 грн (+0,13), продают по 40,96 грн (+0,19). Евро в покупке стоит — 43,76 грн (+0,11), в продаже — 44,57 грн (+0,19).

ПриватБанк в очередной раз повысил курс доллара — в покупке до 40,40 грн (+0,15), в продаже — до 41,00 грн (+0,15). В Райффайзен Банке покупают за 40,15 грн (+0,05), продают — за 40,85 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 40,30 грн (0,00), при продаже — 40,95 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках американская валюта незначительно подорожала: стоит в покупке — 40,90 грн (+0,05), в продаже — 41,07 грн (+0,02). Евровалюту покупают за 44,40 грн (0,00), продают – за 44,65 грн (-0,03).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине могут ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией соответствующей возможности работает Национальный банк Украины (НБУ).

Также мы писали, что госфинучреждение "ПриватБанк" облегчило процедуру обмена валют для бизнес-клиентов. Для этого запустили валютную торговую платформу.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном