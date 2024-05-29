Курс валют на 30 мая — доллар настойчиво следует вверх

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке снова подскочил вверх. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 30 мая 2024 года установлен новый рекордный курс американской валюты.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и сайты мониторинга ситуации на валютном рынке.

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Так, НБУ утвердил новые официальные курсы иностранных валют на уровне:

доллар — 40,48 грн (+0,09);

евро — 43,92 грн (+0,05);

злотый — 10,30 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. В среднем покупают по 40,35 грн (+0,13), продают по 40,96 грн (+0,19). Евро в покупке стоит — 43,76 грн (+0,11), в продаже — 44,57 грн (+0,19).

ПриватБанк в очередной раз повысил курс доллара — в покупке до 40,40 грн (+0,15), в продаже — до 41,00 грн (+0,15). В Райффайзен Банке покупают за 40,15 грн (+0,05), продают — за 40,85 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 40,30 грн (0,00), при продаже — 40,95 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках американская валюта незначительно подорожала: стоит в покупке — 40,90 грн (+0,05), в продаже — 41,07 грн (+0,02). Евровалюту покупают за 44,40 грн (0,00), продают – за 44,65 грн (-0,03).

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Напомним, в Украине могут ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией соответствующей возможности работает Национальный банк Украины (НБУ).

Также мы писали, что госфинучреждение "ПриватБанк" облегчило процедуру обмена валют для бизнес-клиентов. Для этого запустили валютную торговую платформу.