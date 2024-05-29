Курс валют на 30 травня — долар наполегливо прямує вгору

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку знову підскочив угору. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 30 травня 2024 року встановлено новий рекордний курс американської валюти.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку та сайти моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, НБУ затвердив нові офіційні курси іноземних валют на рівні:

долар — 40,48 грн (+0,09);

євро — 43,92 грн (+0,05);

злотий — 10,30 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. У середньому купують за 40,35 грн (+0,13), продають за 40,96 грн (+0,19). Євро у купівлі коштує — 43,76 грн (+0,11), у продажу — 44,57 грн (+0,19).

ПриватБанк вчергове підвищив курс долара — у купівлі до 40,40 грн (+0,15), у продажу — до 41,00 грн (+0,15). У Райффайзен Банку купують за 40,15 грн (+0,05), продають — за 40,85 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,30 грн (0,00), під час продажу — 40,95 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках американська валюта незначно подорожчала: коштує у купівлі — 40,90 грн (+0,05), у продажу — 41,07 грн (+0,02). Євровалюту купують за 44,40 грн (0,00), продають — за 44,65 грн (-0,03).

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Нагадаємо, в Україні можуть запровадити ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією відповідної можливості працює Національний банк України (НБУ).

Також ми писали, що держфінустанова "ПриватБанк" полегшила процедуру обміну валют для бізнес-клієнтів. Для цього запустили валютну Торгову платформу.