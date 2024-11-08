Цены в Украине продолжат расти — детали от НБУ

Мужчина в супермаркете. Фото: novostipmr.com

В Украине цены будут расти в ближайшие месяцы из-за нескольких факторов. Среди них влияние на рынок продовольственных товаров, рост бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2024 года.

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Какого уровня достигнет инфляция

Регулятор прогнозирует, что к концу 2024 года потребительская инфляция повысится до 9,7%, а в начале 2025 года временно превысит 10%. Однако в НБУ ожидают, что уже весной 2025 года инфляция начнет снижаться.

"Благодаря мерам процентной и валютно-курсовой политики регулятора, а также росту предложения продовольственных товаров и ослаблению внешнего ценового давления, она замедлится до 6,9% в конце 2025 года", — отметили в Нацбанке.

Также ожидается, что в 2026 году инфляция будет постепенно снижаться и достигнет уровня 5%, что станет возможно благодаря улучшению ситуации в энергетической отрасли и увеличению объемов урожаев.

Как вырастут цены в Украине

Согласно обновленному прогнозу Нацбанка, цены на продовольственные товары и дальше будут испытывать давление в ближайшем будущем. В результате низкой базы по сравнению с прошлым годом, продовольственная инфляция ускорится до второго квартала следующего года. Кроме того, подорожание сырых продуктов, вызванное вторичными эффектами, повлечет за собой рост цен и на обработанные пищевые продукты.

Однако с поступлением на рынок продукции из новых урожаев инфляция сырых продуктов постепенно замедлится и к концу 2025 года ожидается снижение примерно до 6%.

"Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, дальнейшему налаживанию логистики, а также снижению мировых цен на продовольствие, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции до 3% в 2026 году", — прогнозирует регулятор.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине повышение акцизных налогов с 1 сентября текущего года сказалось на стоимости сжиженного газа. Однако ожидается рост цен на бензин и дизельное топливо в 2025 году.

Мы также сообщали, что по словам экономиста Олега Пендзина, украинцам следует ожидать снижения доходов в 2025 году. Спад ожидается на уровне 7-8%.