Ціна на пальне у 2025 році — НБУ прогнозує подорожчання

Автозаправна станція. Фото: АвтоРіа

В Україні підвищення акцизних податків з 1 вересня поточного року позначилося на вартості скрапленого газу. Проте очікується зростання цін і на бензин та дизельне пальне у 2025 році.

Це випливає з "Інфляційного звіту" Національного банку України (НБУ) за жовтень цього року.

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Ситуація з цінами на пальне

За інформацією Нацбанку, останнім часом подорожчання пального сповільнилося — до 6,0% р/р у вересні з 25,5% р/р у червні, що менше, ніж передбачалося у прогнозах.

Регулятор зауважує, що стримували підвищення цін на бензин та дизель низька вартість нафти та високі запаси у мережах АЗС, що були сформовані перед підвищенням акцизів.

"Стримуючий вплив на ціни мав також ефект бази порівняння, зумовлений податковими змінами в липні 2023 року", — повідомляється у звіті.

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За прогнозом, ефект запасів пального не матиме тривалого впливу на ціни. З їх вичерпанням та під впливом подальшого зростання акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу національної валюти, що відбулося, зростання вартості пального пришвидшиться до понад 9% наприкінці поточного року, а також весь 2025 рік буде триматись на високому рівні.

Це додатково тиснутиме на ціни на товари та транспортні послуги.

"Очікуване поступове зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження та в середньостроковій перспективі зростання цін на пальне сповільниться", — повідомили в НБУ.

Які зараз ціни на пальне

За даними моніторингового порталу Auto.Ria, 8 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,53 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 53,26 грн/л;

дизельне пальне — 51,85 грн/л;

скраплений газ — 34,82 грн/л.

Графіка. Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, днями експерти дали низку порад для водіїв на зимовий період. Зокрема, якщо авто стоїть щонайменше три місяці, то може зіпсуватися бензин.

Раніше ми писали, що під час заправки авто водії можуть припускаються помилок. У підсумку це може призвести до переплати та передчасного виходу з ладу транспорту.