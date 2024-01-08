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Нацбанк объяснил, почему подорожал доллар и что будет с курсом дальше

8 января 2024 08:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара — в Нацбанке объяснили, почему подорожала валюта
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском валютном рынке подорожание доллара произошло из-за сезонного спроса на валюту в конце года. Однако это не продиктовано внезапной девальвацией гривны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время эфира одного из телеканалов.

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Ситуация на валютном рынке

Как пояснили в Нацбанке, курс меняется в зависимости от ситуации на валютном рынке. Ослабление нацвалюты в конце прошлого года продиктовано сезонным повышением спроса из-за значительных бюджетных расходов в декабре и традиционным повышением спроса на валюту в конце года со стороны граждан.

Влияют на валютный рынок также психологические факторы, связанные с отсрочкой международной помощи и военными действиями, требующими финансирования.

В Нацбанке отметили успешность приспособления рынка к управляемой гибкости, поэтому все колебания курса контролированы. Возвращаться к фиксированному курсу не планируют, ведь регулятор отказался сознательно от этого.

Как изменился курс доллара

В 2023 году официальный курс нацвалюты ослаб на 4%, однако доходность гривневых инструментов продолжает компенсировать девальвацию. За два военных года обесценилась более чем на 25% по среднему курсу доллара.

За сутки стоимость официального доллара выросла на 3 копейки, до 38,07. Банки предлагают валюту в покупке по цене 38,33 (+0,10), в продаже — 39,15 грн (+0,18).

 

курс валют
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Также мы писали, что в Нацбанке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.

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