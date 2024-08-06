НБУ изымает из оборота популярную банкноту — что произошло

Нацбанк начал изъятие популярной банкноты из обращения — что нужно знать
Украинские банки в августе начнут изымать из обращения популярные банкноты, которые заменят купюрами нового образца. В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали детали замены старых денег новыми.
Об этом говорится на портале НБУ.
Какая популярная банкнота старого образца исчезнет из обращения
По данным Нацбанка, постепенно планируют снизить количество с параллельной заменой на новые купюры номиналом 500 гривен. Речь идет именно об образцах 2003-2007 годов.
Регулятор объяснил, что ключевой целью такого шага является желание повысить качество наличных денег в обращении. По его информации, банкнота номиналом 500 гривен старого образца достигла своего "совершеннолетия", ведь в обращении уже целых 18 лет.
Эти купюры остаются действительным платежным средством, однако постепенно их количество будет уменьшаться до тех пор, пока такие банкноты полностью не заменят купюрами в 500 гривен нового образца.
"Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества", — объяснили в НБУ.
Нужно ли украинцам специально обменивать купюры
Как уточнили в Нацбанке, старые пятисотки, попадая в банки, больше не будут возвращаться на рынок. Их будут изымать из обращения и передавать в Центробанк. В дальнейшем их пересчитают и утилизируют.
Замена купюр номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной защитой, не повлияет на расчеты граждан. Они будут оставаться действительными платежными средствами, и ими можно будет без ограничений рассчитываться. Такие деньги не нужно специально обменивать в банках.
Следует заметить, что, по данным НБУ, в Украине именно банкноты номиналом 500 гривен чаще всего подделывают мошенники.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.
Ранее мы писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк жалуются на то, что банк не выдает валюту нового образца. Поэтому проблематично снять средства с валютных депозитов.
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