НБУ изымает из оборота популярную банкноту — что произошло

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки в августе начнут изымать из обращения популярные банкноты, которые заменят купюрами нового образца. В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали детали замены старых денег новыми.

Об этом говорится на портале НБУ.

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По данным Нацбанка, постепенно планируют снизить количество с параллельной заменой на новые купюры номиналом 500 гривен. Речь идет именно об образцах 2003-2007 годов.

Регулятор объяснил, что ключевой целью такого шага является желание повысить качество наличных денег в обращении. По его информации, банкнота номиналом 500 гривен старого образца достигла своего "совершеннолетия", ведь в обращении уже целых 18 лет.

Эти купюры остаются действительным платежным средством, однако постепенно их количество будет уменьшаться до тех пор, пока такие банкноты полностью не заменят купюрами в 500 гривен нового образца.

"Для Национального банка важно, чтобы вся национальная валюта Украины, которая находится в обращении, была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества", — объяснили в НБУ.

Нужно ли украинцам специально обменивать купюры

Как уточнили в Нацбанке, старые пятисотки, попадая в банки, больше не будут возвращаться на рынок. Их будут изымать из обращения и передавать в Центробанк. В дальнейшем их пересчитают и утилизируют.

Замена купюр номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной защитой, не повлияет на расчеты граждан. Они будут оставаться действительными платежными средствами, и ими можно будет без ограничений рассчитываться. Такие деньги не нужно специально обменивать в банках.

Деньги старого и нового образца. Фото: НБУ

Следует заметить, что, по данным НБУ, в Украине именно банкноты номиналом 500 гривен чаще всего подделывают мошенники.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

Ранее мы писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк жалуются на то, что банк не выдает валюту нового образца. Поэтому проблематично снять средства с валютных депозитов.