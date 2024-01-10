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Нацбанк обновит валютные правила — когда ждать перемен

10 января 2024 14:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валютная либерализация — НБУ анонсировал изменения правил в 2024 году
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) анонсировали планы по реализации смягчений на валютном рынке. При этом ключевой задачей регулятора в 2024 году станет сохранение курсовой устойчивости рынка.

Об этом рассказали представители НБУ, пишет Minfin.

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Этапы валютной либерализации

Как отмечают в Нацбанке, в этом году процентная политика регулятора и валютные ограничения будут оказывать косвенное влияние на обменный курс. В то же время, постепенные шаги в валютных смягчениях будут проводить исключительно при наличии весомых макроэкономических и финансовых предпосылок.

Валютная либерализация состоится в рамках "Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию". Она предусматривает три волны смягчений валютных правил:

  • на первом этапе — минимизируют множественность обменных курсов, проведут либерализацию торговых операций и будут способствовать новым кредитам, инвестициям;
  • на втором этапе — проведут либерализацию торгового финансирования, управления валютными рисками финучреждений, вероятность репатриации процентов по предыдущим долговым обязательствам, инвестициям;
  • на третьем этапе — предусматривается возможность выплат по кредитам, инвестициям, либерализация финансовых операций для населения, операций с деривативами, возобновление кредитования нерезидентов, инвестиций за пределы страны.

В настоящее время на украинском валютном рынке реализуют планы первого этапа.

Как могут измениться валютные правила

Благодаря успешному переходу на режим управляемой гибкости курса в ближайшей перспективе можно ожидать рассмотрения смягчений валютных ограничений второго этапа. Речь идет о:

  • либерализации торгового финансирования, возможности оплаты по старым импортным декларациям;
  • управлении банковскими валютными рисками;
  • рассмотрении возможности репатриации процентов по долговым обязательствам/инвестициям, предоставленным до 2022 года;

В то же время, рассмотрят возможность погашения или перевода основной суммы кредита или инвестиций на третьем этапе либерализации.

Валютная либерализация будет происходить, учитывая оценки:

  • темпов роста потребительских цен в стране;
  • инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков, аналитиков;
  • уровня золотовалютных резервов;
  • процентных ставок;
  • параметров финансовой устойчивости.

"НБУ будет действовать постепенно и аккуратно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка", — резюмировали в Нацбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

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