Валютна лібералізація — НБУ анонсував зміну правил у 2024 році

Американська валюта. Фото: Unplush

У Національному банку України (НБУ) анонсували плани з реалізації пом'якшень на валютному ринку. При цьому ключовим завданням регулятора у 2024 році стане збереження курсової стійкості ринку.

Про це розповіли представники НБУ, пише Minfin.

Читайте також:

Етапи валютної лібералізації

Як зазначають у Нацбанку, цьогоріч відсоткова політика регулятора та валютні обмеження чинитимуть опосередкований вплив на обмінний курс. Водночас поступові кроки у валютних пом'якшеннях проводитимуть виключно за наявності вагомих макроекономічних та фінансових передумов.

Валютну лібералізацію здійснять у рамках "Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування". Вона передбачає три хвилі пом'якшень валютних правил:

на першому етапі — мінімізують множинність обмінних курсів, проведуть лібералізацію торгових операцій та сприятимуть новим кредитам, інвестиціям;

на другому етапі — проведуть лібералізацію торговельного фінансування, управління валютними ризиками фінустанов, ймовірність репатріації процентів за попередніми борговими зобов'язаннями, інвестиціями;

на третьому етапі — передбачається можливість виплат за кредитами, інвестиціями, лібералізація фінансових операцій для населення, операцій з деривативами, поновлення кредитування нерезидентів, інвестицій за межі країни.

Зараз на українському валютному ринку реалізують плани першого етапу.

Як можуть змінитися валютні правила

Завдяки успішному переходу на режим керованої гнучкості курсу у найближчій перспективі очікується розгляд пом'якшень валютних обмежень другого етапу. Йдеться про:

лібералізацію торговельного фінансування, можливість оплати за старими імпортними деклараціями;

управління банківськими валютними ризиками;

розгляд можливості репатріації процентів за борговими зобов'язаннями/інвестиціями, що були надані до 2022 року;

Водночас розглянуть можливість погашення чи переведення основної суми кредиту чи інвестицій під час третього етапу лібералізації.

Валютна лібералізація відбуватиметься, враховуючи оцінки:

темпів зростання споживчих цін в країні;

інфляційних очікувань населення, бізнесу, банків, аналітиків;

рівня золотовалютних резервів;

відсоткових ставок;

параметрів фінансової стабільності.

"НБУ діятиме поступово та акуратно, щоб зберегти стійкість валютного ринку", — резюмували у Нацбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.