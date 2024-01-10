Валютна лібералізація — НБУ анонсував зміну правил у 2024 році

Нацбанк оновить валютні правила — коли чекати змін
У Національному банку України (НБУ) анонсували плани з реалізації пом'якшень на валютному ринку. При цьому ключовим завданням регулятора у 2024 році стане збереження курсової стійкості ринку.
Про це розповіли представники НБУ, пише Minfin.
Етапи валютної лібералізації
Як зазначають у Нацбанку, цьогоріч відсоткова політика регулятора та валютні обмеження чинитимуть опосередкований вплив на обмінний курс. Водночас поступові кроки у валютних пом'якшеннях проводитимуть виключно за наявності вагомих макроекономічних та фінансових передумов.
Валютну лібералізацію здійснять у рамках "Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування". Вона передбачає три хвилі пом'якшень валютних правил:
- на першому етапі — мінімізують множинність обмінних курсів, проведуть лібералізацію торгових операцій та сприятимуть новим кредитам, інвестиціям;
- на другому етапі — проведуть лібералізацію торговельного фінансування, управління валютними ризиками фінустанов, ймовірність репатріації процентів за попередніми борговими зобов'язаннями, інвестиціями;
- на третьому етапі — передбачається можливість виплат за кредитами, інвестиціями, лібералізація фінансових операцій для населення, операцій з деривативами, поновлення кредитування нерезидентів, інвестицій за межі країни.
Зараз на українському валютному ринку реалізують плани першого етапу.
Як можуть змінитися валютні правила
Завдяки успішному переходу на режим керованої гнучкості курсу у найближчій перспективі очікується розгляд пом'якшень валютних обмежень другого етапу. Йдеться про:
- лібералізацію торговельного фінансування, можливість оплати за старими імпортними деклараціями;
- управління банківськими валютними ризиками;
- розгляд можливості репатріації процентів за борговими зобов'язаннями/інвестиціями, що були надані до 2022 року;
Водночас розглянуть можливість погашення чи переведення основної суми кредиту чи інвестицій під час третього етапу лібералізації.
Валютна лібералізація відбуватиметься, враховуючи оцінки:
- темпів зростання споживчих цін в країні;
- інфляційних очікувань населення, бізнесу, банків, аналітиків;
- рівня золотовалютних резервів;
- відсоткових ставок;
- параметрів фінансової стабільності.
"НБУ діятиме поступово та акуратно, щоб зберегти стійкість валютного ринку", — резюмували у Нацбанку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.
Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.
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