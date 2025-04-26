Нардеп Южанина рассказала, что может привести к проблемам с налоговой

Мужчина считает на калькуляторе, сколько должен заплатить налогов. Иллюстративное фото: Freepik

Народный депутат Украины Нина Южанина рассказала, что может привести к проблемам с налоговой для украинцев. По ее словам, одной из причин, может стать неосведомленность относительно налоговых норм.

Об этом Южанина заявила в эфире Вечір.LIVE.

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Депутат отметила, что многие украинцы не знают о налоговых нормах, которые могут коснуться даже самых маленьких доходов. По ее словам, такое отсутствие осведомленности может привести к серьезным проблемам с налоговыми органами для многих граждан Украины.

"У нас большое количество людей, которые не знают всех этих налоговых правил и норм. Если у тебя есть хотя бы одна копейка доходов, которую ты получил на свой счет и которая не обложена налогом у источника выплаты, ты должен подавать годовую декларацию, и с первой гривны платить налог. Кто об этом знает? Никто", — сказал Южанина.

Также она отметила, что сейчас взялись за раскрытие информации со всех интернет-площадок, где люди могут продавать, иметь успешные продажи.

"Почему мы сейчас говорим о раскрытии информации международных компаний, которые работают через систему предоставления услуг людям: такси, доставка еды. Детенизация. Детенизация чего? Эти люди и так легально работают. Пусть кто-то зарегистрируется и попытается предоставлять между работой услуги такси или доставки еды, чтобы подзаработать. Вы посмотрите сколько молодых людей пытаются официально копейку заработать", — резюмировала нардеп.

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