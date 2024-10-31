Увеличение налогов в Украине — что предусматривает проект госбюджета-2025

Первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк охарактеризовал проект государственного бюджета на 2025 год как "неплохой". Он отметил, что в нынешнем документе не предусмотрено увеличение налоговой нагрузки, а также повышение зарплат для прокуроров.

Об этом передают корреспонденты "Еспресо" со ссылкой на нардепа.

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"Пока этот бюджет не предусматривает увеличения налогов. Это хорошая новость. Более того, у нас он сразу просчитан на полный год схожих по объему военных действий. Конечно, если будут большие расходы, то нужно будет менять", — заявил Железняк.

Он также отметил, что в бюджете заложено более 40 млрд гривен внешнего финансирования. По словам Железняка, это положительная новость, ведь после принятия решения G7 Украине стало доступно больше ресурсов, чем нужно для этих 40 миллиардов.

"Плохая новость, что некоторым нашим представителям власти, особенно Минэкономики, эти деньги в руки категорически давать нельзя, потому что они начинают заниматься идиотизмом, как с этой раздачей денег (речь идет о 1 тыс. грн "є Підтримки", — Ред.)", — добавил он.

Депутат выразил надежду, что международные партнеры увяжут выделение внешнего финансирования с выполнением структурных маяков. Это означает, что средства будут предоставляться в обмен на реализацию реформ, а также партнеры могут потребовать, чтобы власти не потратили все эти средства за один год, а распределили их на два года.

"Но по внешнему, внутреннему финансированию, даже по имеющимся сейчас параметрам бюджет закрыт полностью", — подытожил Железняк.

Что еще стоит знать

Напомним, 31 октября Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2025 год. Это было первое чтение.

Мы также писали, что в сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 32,31 млрд гривен и впервые превысил 6,4 трлн гривен. Основная часть этого долга приходится на обязательства перед иностранными государствами и финансовыми учреждениями.