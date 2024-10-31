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Нардеп розповів про підвищення податків у 2025 році

31 жовтня 2024 13:41
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Збільшення податків в Україні — що передбачає проєкт держбюджету-2025
Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк охарактеризував проєкт державного бюджету на 2025 рік як "непоганий". Він відзначив, що в нинішньому документі не передбачено збільшення податкового навантаження, а також підвищення заробітних плат для прокурорів.

Про це передають кореспонденти видання "Еспресо" з посиланням на нардепа.

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"Поки що цей бюджет не передбачає збільшення податків. Це добра новина. Ба більше, у нас він одразу прорахований на повний рік схожих за обсягом військових дій. Звичайно, якщо будуть більші видатки, то потрібно буде змінювати", — заявив Железняк.

Він також зазначив, що в бюджеті закладено понад 40 мільярдів гривень зовнішнього фінансування. За словами Железняка, це позитивна новина, адже після ухвалення рішення G7 Україні стало доступно більше ресурсів, ніж потрібно для цих 40 мільярдів.

"Погана новина, що деяким нашим представникам влади, особливо Мінекономіки, ці гроші в руки категорично давати не можна, тому що вони починають займатися ідіотизмом, як з оцією роздачею грошей (йдеться про 1 тис. грн "єПідтримки", — Ред.)", — додав він.

Депутат висловив сподівання, що міжнародні партнери пов'яжуть виділення зовнішнього фінансування з виконання структурних маяків. Це означатиме, що кошти надаватимуться в обмін на реалізацію реформ, а також партнери можуть вимагати, щоб влада не витратила всі ці кошти за один рік, а розподілила їх на два роки.

"Але по зовнішньому, внутрішньому фінансуванню, навіть по тих параметрах, які є зараз, бюджет закритий повністю", — підсумував Железняк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада України 31 жовтня, ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Це було перше читання.

Ми також писали, що в вересні державний та гарантований державою борг України зріс на 32,31 млрд гривень і вперше перевищив 6,4 трлн гривень. Основна частина цього боргу припадає на зобов'язання перед іноземними державами та міжнародними фінансовими установами.

нардепи гроші держбюджет Ярослав Железняк бюджет податки

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