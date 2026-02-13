Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Налоговая льгота в Польше — сколько будут компенсировать в 2026 году

Налоговая льгота в Польше — сколько будут компенсировать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 19:42
Налоговая льгота на детей — кому предоставят в Польше и на каких условиях
Ребенок. Фото: Новини.LIVE

В соседней Польше семьям с детьми при определенных условиях выплачивают часть уплаченных налогов. Соответствующую льготу также могут предоставить лицам, которые являются законными опекунами и приемным семьям.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Налоговая льгота в Польше

Как пишет издание издание Inpoland, налоговая льгота касается людей, которые:

  • живут в Польше;
  • имеют доход, который облагается налогом по налоговой шкале;
  • воспитывают детей и соответствуют критериям по доходу и количеству детей.

При этом стоит помнить, что льгота предоставляется родителям или опекунам, у которых:

  • есть несовершеннолетние дети;
  • есть совершеннолетние дети, которым выплачивали денежную помощь на уход или они получали социальную пенсию;
  • есть дети до 25 лет, которые учатся и не зарабатывают деньги.

Оформить льготу могут оба родителя, законные опекуны или приемные родители при одном условии - нужно быть супружеской парой. В то же время льготой не смогут воспользоваться лица, у которых есть только доход, подпадающий под единый налог.

Речь идет, например, о предпринимательской или сельскохозяйственной деятельности, единовременном налоге или налоговой карточке.

Какой будет компенсация

Размер выплат зависит от количества детей:

  • на первого ребенка — 1 112 злотых (13 234 гривен);
  • на второго — 1 112 злотых (13 234 гривен);
  • на третьего — 2 000 злотых (23 800 гривен);
  • на четвертого и каждого последующего — 2 700 злотых (32 130 гривен).

Суммы устанавливаются ежегодно, но расчет ведется ежемесячно. То есть льгота начисляется за каждый месяц, в котором были выполнены условия.

Как оформить льготу

Ее нужно указать в декларации PIT-36 или PIT-37 вместе с приложением PIT/O. В приложении указывается количество детей и их номера PESEL. Если номер отсутствует — вписывается полные инициалы ребенка и дата его рождения.

Если регистрируется совместная декларация от супругов, то подается всего одно приложение PIT/O. Если декларации подаются отдельно, тогда каждому из родителей надо указать в своем PIT/O сумму, которую вычитает из своего налога.

В случае, когда на льготу претендует только один из родителей, тогда другому не надо добавлять форму PIT/O к своей декларации.

Ранее мы рассказывали, что в Польше чаще будут трудоустраивать иностранцев. Им будут предлагать дефицитные должности. Еще объясняли, кому из украинцев будут выплачивать пенсию в 22 000 гривен в Польше. Известно, кому точно предоставляют доплату.

Польша дети налоги деньги льготы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации