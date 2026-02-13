Налоговая льгота на детей — кому предоставят в Польше и на каких условиях

Налоговая льгота в Польше — сколько будут компенсировать в 2026 году
В соседней Польше семьям с детьми при определенных условиях выплачивают часть уплаченных налогов. Соответствующую льготу также могут предоставить лицам, которые являются законными опекунами и приемным семьям.
Налоговая льгота в Польше
Как пишет издание издание Inpoland, налоговая льгота касается людей, которые:
- живут в Польше;
- имеют доход, который облагается налогом по налоговой шкале;
- воспитывают детей и соответствуют критериям по доходу и количеству детей.
При этом стоит помнить, что льгота предоставляется родителям или опекунам, у которых:
- есть несовершеннолетние дети;
- есть совершеннолетние дети, которым выплачивали денежную помощь на уход или они получали социальную пенсию;
- есть дети до 25 лет, которые учатся и не зарабатывают деньги.
Оформить льготу могут оба родителя, законные опекуны или приемные родители при одном условии - нужно быть супружеской парой. В то же время льготой не смогут воспользоваться лица, у которых есть только доход, подпадающий под единый налог.
Речь идет, например, о предпринимательской или сельскохозяйственной деятельности, единовременном налоге или налоговой карточке.
Какой будет компенсация
Размер выплат зависит от количества детей:
- на первого ребенка — 1 112 злотых (13 234 гривен);
- на второго — 1 112 злотых (13 234 гривен);
- на третьего — 2 000 злотых (23 800 гривен);
- на четвертого и каждого последующего — 2 700 злотых (32 130 гривен).
Суммы устанавливаются ежегодно, но расчет ведется ежемесячно. То есть льгота начисляется за каждый месяц, в котором были выполнены условия.
Как оформить льготу
Ее нужно указать в декларации PIT-36 или PIT-37 вместе с приложением PIT/O. В приложении указывается количество детей и их номера PESEL. Если номер отсутствует — вписывается полные инициалы ребенка и дата его рождения.
Если регистрируется совместная декларация от супругов, то подается всего одно приложение PIT/O. Если декларации подаются отдельно, тогда каждому из родителей надо указать в своем PIT/O сумму, которую вычитает из своего налога.
В случае, когда на льготу претендует только один из родителей, тогда другому не надо добавлять форму PIT/O к своей декларации.
